ظهير أيمن جديد في الزمالك



ويعاني النقاز من مشكلة في مركز الجبهة اليمنى ونقص يواجه الفريق بشكل كبير بسبب القصور في الجانب الدفاعي.



وتوترت العلاقة بين ميتشو وحازم إمام خلال الفترة الماضية بشكل كبير مما أدى لاستبعاده والخروج من الحسابات وهو ما تسبب في ورطة فنية داخل الفريق، ويتخوف الصربي من غياب النقاز لأي وقت للإصابة أو الإيقاف وسط ضغط اللقاءات على كافة المستويات.



ويستعد الزمالك لمواجهة جينيرسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الجهات الأمنية وافقت على نقل مباراة الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع بدلًا من بتروسبورت بالقاهرة بدون جماهير.



وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "سيتم تقديم طلب جديد للجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف بدلًا من 5 آلاف، نظرًا لأهمية المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز".



وشدد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحاته أنه ينتظر عودة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، من إيطاليا لتقديم الطلب بشكل رسمي بشأن زيادة عدد الجماهير في المباراة المرتقبة.



ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وكان الزمالك خسر في مباراة الذهاب، التي أقيمت خلال الأيام الماضية، على ملعب لات ديور بمدينة ثيس السنغالية، بهدفين مقابل هدف.



ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل، مع الحفاظ على نظافه شباكه، لضمان الصعود لدور المجموعات من البطولة الإفريقية.

يحاول الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك في توظيف أحد اللاعبين في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة لسد النقص الموجود بين صفوف الفريق وعدم وجود بديل للتونسي حمدي النقاز.