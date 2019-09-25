"الأرصاد" تعلن ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرار في الأحوال الجوية، واعتبارًا من اليوم سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين على جميع أنحاء الجمهورية لمدة 48 ساعة القادمة، لتصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحري إلى 33 درجة مئوية، وتصبح غدًا 34 درجة مئوية، منوهًا إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض مرة اخرى الجمعة القادمة.



وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الظواهر الجوية الوحيدة هي الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق والمناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية؛ نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مع وجود رياح خفيفة، منوهًا إلى أن نسب الرطوبة اليوم على السواحل الشمالية تتراوح بين 80 و85 %، بينما نسب الرطوبة على الوجه البحري والقاهرة تتراوح بين 75 و80%.



وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر الأبيض المتوسط قابل لممارسة شتى أعمال الملاحة البحرية، بينما البحر الأحمر وخليج السويس هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بهم، مشددًا على أن حالة الطقس جيدة على باقي أنحاء الجمهورية وليس هناك أي ظواهر جوية أخرى.



ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الارصاد الجوية، كان قد أكد في تصريح سابق له أن موسم الخريف بدأ مناخيًا قبل بدءه رسميًا بنحو 10 أيام.

