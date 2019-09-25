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شركة مصرية تحصل على حقوق بيع ألبوم الأهلي الرسمي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:02 م
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شركة مصرية تحصل على حقوق بيع ألبوم الأهلي الرسمي
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علي نبوي
 
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شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين إحدى الشركات المصرية والشركة الحاصلة على حق انتاج الألبوم الرسمي للنادي الأهلي من أجل الحصول على حقوق البيع داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

نجحت شركة مصرية في الحصول على حقوق بيع ألبوم الأهلي بالقاهرة، بعد مفاوضات مكثفة جرت على مدار الأيام الماضية.
وعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة؛ للإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بالنادي، يتضمن كل ما يتعلق بتاريخ الأهلي ورموزه ونجومه وبطولاته على مر العصور.

وحضر المؤتمر محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، ومصطفى أحمد مصطفى مدير شركة بروسيرف التي تتولى إصدار الألبوم، بالإضافة للعديد من نجوم الأهلي القدامى.

يذكر أن مشروع الألبوم يعد بداية للتعاون البناء والمثمر بين النادي الأهلي وشركة بروسيرف في مجال الملصقات الرياضية، وسيتم إصدار الألبوم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وحصلت شركة "goal& fifa" المصرية على حقوق بيع الألبوم الرسمي للنادي الأهلي في مقرها بشارع عباس العقاد بمدينة نصر وقال محمد حميدة رئيس الشركة المصرية إنهم حصلوا علي حقوق بيع الألبوم فى المحل المتواجد فى عباس العقاد مدينة نصر .
وجاءت فكرة طرح ألبوم الأهلي؛ بهدف ربط القاعدة الجماهيرية العريضة للنادي برموزه ونجومه ولاعبيه على مر العصور، بالإضافة إلى تأكيد ريادة الأهلي إقليميًا وعربيًا، واستكمال الخطة الموضوعة لزيادة قيمة النادي التجارية والتسويقية، خاصة أن الألبوم سيكون على غرار ما تفعله أكبر الأندية العالمية.
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