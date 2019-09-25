اسعار الذهب الأربعاء 25-9-2019 في مصر"فرصة مواتية للشراء"

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر

وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 601.72 جنيه ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه ، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 48.93$ 797.69 اسعار الذهب عيار 24 44.85$ 731.22 سعر الذهب عيار 22 42.81$ 697.99 اسعار الذهب عيار 21 36.70$ 598.28 اسعار الذهب عيار 18 28.54$ 465.32 سعر الذهب عيار 14 24.46$ 398.84 سعر الذهب عيار 12 1.518$ 24.808 اسعار أوقية الذهب 341.61$ 5.584 اسعار جنيه الذهب 48.801$ 797.689 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر





عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 598.67 698.45 798.21 23سبتمبر 597.24 696.78 796.30 22 سبتمبر 597.24 696.78 796.30 21 سبتمبر 596.76 696.22 795.66 20 سبتمبر





اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية



