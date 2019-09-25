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اسعار الذهب الأربعاء 25-9-2019 في مصر"فرصة مواتية للشراء"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:56 م
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اسعار الذهب الأربعاء 25-9-2019 في مصرفرصة مواتية للشراء
اسعار الذهب اليوم
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019  في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

 

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر

 

وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 601.72 جنيه  ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه  .

 

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019  في مصر بالجنية المصري  والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

عيار الذهب

48.93$

797.69

 اسعار الذهب عيار 24

44.85$

731.22

سعر الذهب عيار 22

42.81$

697.99

اسعار الذهب عيار 21

36.70$

598.28

اسعار الذهب عيار 18

28.54$

465.32

سعر الذهب عيار 14

24.46$

398.84

سعر الذهب عيار 12

1.518$

24.808

اسعار أوقية الذهب

341.61$

5.584

اسعار جنيه الذهب

48.801$

797.689

اسعار كيلو الذهب

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق االمصرية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر


عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

598.67

698.45

798.21

23سبتمبر

597.24

696.78

796.30

22 سبتمبر

597.24

696.78

796.30

21 سبتمبر

596.76

696.22

795.66

20 سبتمبر


اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية


سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

789 الي 791

عيار 21

591 الي 593

عيار 18

789 الي  791

عيار 24

460 الي 461

عيار 14

 

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