اسعار الذهب الأربعاء 25-9-2019 في مصر"فرصة مواتية للشراء"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر
وسجلت اسعار
الذهب "عيار18"، 601.72 جنيه ، والذهب
"عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الأربعاء 25-9-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه
المصري
|
عيار الذهب
|
48.93$
|
797.69
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.85$
|
731.22
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.81$
|
697.99
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.70$
|
598.28
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.54$
|
465.32
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.46$
|
398.84
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.518$
|
24.808
|
اسعار أوقية الذهب
|
341.61$
|
5.584
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.801$
|
797.689
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
598.67
|
698.45
|
798.21
|
23سبتمبر
|
597.24
|
696.78
|
796.30
|
22 سبتمبر
|
597.24
|
696.78
|
796.30
|
21 سبتمبر
|
596.76
|
696.22
|
795.66
|
20 سبتمبر
اسعار الذهب في
مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب بالجنيه
المصري
|
النوع
|
789 الي 791
|
عيار 21
|
591 الي 593
|
عيار 18
|
789 الي 791
|
عيار 24
|
460 الي 461
|
عيار 14
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