وكيل تعليم دمياط يتفقد المدارس النائية



أكد "السيد أحمد سويلم"وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه خلال اجتماعه بنقيب معلمي مركز الزرقا طارق عيسى لبحث بعض المشكلات التي تواجه المعلمين، قرر أن يتم تخصيص أتوبيسات لنقل المعلمين المنتدبين لسد العجز من إدارة الزرقا التعليمية إلى إدارة كفر سعد وكفر البطيخ التعليمية وذلك حرصا على ابنائنا الطلاب وانضباط العملية التعليمية ولتخفيف العبء على المعلمين.



وأضاف سويلم في تصريحات له ان هناك خطة لتحقيق إنضباط العملية التعليمية وتخفيف العبء عن المعلمين المنتدبين لسد العجز للعام الدراسي الجديد.



يذكر أن خطة تحقيق الانضباط، تنقسم الي شئون المعلمين والطلاب ومنها ما يخص المبنى المدرسي ومنها ما يخص إجراءات ضبط العملية التعليمية، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس، من ناحية الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وتجهيز ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم.



كما تم التنسيق بجميع الإدارات التعليمية بخصوص KG1 وكيفية آلية استخدام الفراغات لعمل قاعات جديدة ومناقشة أخر مستجدات سن القبول بجميع الإدارات والعجز والزيادة في معلمي رياض الأطفال وخاصة لمن أتم التدريب.



تفقد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة وراس البر الاعدادية الثانوية بنين ومدرسة الجربي الاعدادية الثانوية بنات بإدارة عزبة البرج التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، وفق النظام التعليمي الجديد.وتفقد "سويلم" المبني الجديد "تحت الإنشاء" بمدرسة رأس البر الإبتدائية المشتركة وفصول المدارس المختلفة، كما تابع فرش الفصول بالأثاث المدرسي ومدي صالحية الاثاث وجاهزية السبورات والأفنية والمعامل بالمدارس، مشددا علي الالتزام بتسليم الكتب لجميع الطلاب دون الارتباط بالمصروفات، كما تابع المعامل والفناء ودورات المياه والحجرات الدراسية.ووجه "وكيل الوزارة" بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة واستيفاء كافة احتياجات المدارس من أثاث وضرورة تكثيف اعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها بالتعاون مع مجلس المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة المحيطة.واثناء متابعته شدد "سويلم" على تطبيق منظومة تطوير التعليم الجديد، مؤكدا أن تلك المنظومة تستهدف متعة التعلم والقضاء على التلقين وزيادة التفاعل فى الفصل الدراسي.