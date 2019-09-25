"السيسي": مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، مشددًا على أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خطة وطنية تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تستند لمحرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش في قمة التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن تلك الجهود تستهدف توفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدرتنا التكنولوجية، والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بما يمثل شرط أساسي لأي تحرك جاد؛ لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر، كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئة وفي مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ.



وتابع الرئيس السيسي، أنه مثلما كان هناك توافق على مستوى دولي في تحقيق أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت القارة الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة 2063 ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الأثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في إفريقيا على نجاح الرؤية الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى الاقتصاد العالمي ككل.

