القوات الأمريكية تقضي على 11 داعشياً في غارة جوي على جنوب ليبيا

قالت القوات الأمريكية اليوم الأربعاء، إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه في أنهم متشددون على صلة بداعش، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق، بجنوب ليبيا في أقل من أسبوع.





ونُفذ الهجوم أمس الثلاثاء، بعد ضربة في 19 سبتمبر الجاري، قالت الولايات المتحدة إنها أسفرت عن مقتل 8 يُشتبه في أنهم متشددون.





وقال الميجر جنرال وليام جايلر مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا: "نُفذت هذه الضربة الجوية لتصفية إرهابيي داعش، وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي".





وتقهقر بعض مقاتلي داعش جنوباً في الصحراء الليبية، بعد أن خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية في أواخر 2016.





وقالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال صراع بين فصائل ليبية في الشرق وأخرى في الغرب للسيطرة على العاصمة طرابلس، والاحتماء بها.



