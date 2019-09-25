"يجب الإحتفاظ بـ 30% من السيولة في المحافظ ".. خبير مالي يحلل لـ "فجر"حالة صعود البورصة

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسى للبورصة قد اغلق اليوم على ارتفاع قوى كرد فعل على الهبوط العنيف المتتالى منذ بدايه الاسبوع





وأوضح ريمون من خلال نصريح خاص ل" فجر " أن الأحداث الاخيره وإنتشار بعض الشائعات وإستغلال ذلك لهز ثقه المستثمريين أدي الى حاله من البيع العشوائى ، وكشف نسب الهامش القانونيه لدى المستثمريين والذى ادى الى البيع الجبرى لبعض المستثمريين الأفراد بأستخدام المارجن كول ، وتسبب في زياده القوه البيعيه بطريقه مفرطه أدت الى حاله من التخوف لدى رأس المال السوقى، والتى كانت فرصه قويه لرؤوس الأموال الذكيه لتصيد الفرص الأستثماريه والمضاربه السعريه ، وقد نجحت في ذلك بعد ان كانت الأسعار خلال جلستى الأثنين والخميس جاذبه جدا للشراء والمضاربه حيث فقدت البورصه المصريه في مؤشرها الرئيسي مايقرب من 1550نقطه خلال ثلاث جلسات تداول وقد يعد ذلك هو اقوى هبوط حدث للأسعار منذ اغسطس2016 حيث أغلق المؤشر بجلسه أمس عند مستوى13170 نقطة.





وأشار الي أن إرتداد اليوم هام خلال الجلسه ، حيث إستطاع المؤشر اليوم إكتساب 424 نقطه ، ليغلق بالقرب من 13594 نقطة وليصبح كسر مستوى 13500 نقطة كسر كاذب ، و رغم إنهيار اغلب أسعار الأسهم ، إلا إننا على أمل أستكمال الأرتداد الى 13800- 13750 نقطة وأيضا سوف يصبح مستوى 13100 نقطة هو مستوى ايقاف الخسائر الفتره الحاليه، حيث كسر ذلك المستوى قد يزيد من الضغوط البيعيه على المؤشر لمستهدف 12700 النقطة ، ولكن مازلنا نرى ان أغلب الأسهم قد كونت قاع مؤقت تستطيع أن تكون جاذبه في أى هبوط قد يحدث مع وضع أسعار جلسه الثلاثاء لكل سهم هو مستوى أيقاف الخسائر على المدى القصير.





وأكد ان، الصعود قد يكون محدود ومستوى 14200 نقطة كمقاومه هامه في الوقت الراهن خلال جلسات سبتمبر وقد نحذر كل الحذر من إستخدام الهامش تماماً ، في ظل الظروف الحاليه للبورصه المصريه ، وأيضا يرجى الإحتفاظ بنسبه لا تقل عن 30% من السيوله داخل المحافظ الأستثماريه ان امكن ذلك خلال الصعود الحالى ، حتى تستطيع القوه الشرائيه السيطره على الأمور مره أخرى والصعود والأستقرار اعلى مستوى 14500 نقطة مره اخرى على الأقل.





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي ، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، حيث قفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 3.2% عند مستوى 13,594.61 نقطة، وذلك بعد إلقاء الرئيس لكلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة امس و ترقب المستثمرين لقرار المركزى بشأن الفائدة ، وربح رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه مغلقا عند 688.4 مليار جنيه





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم بنسبة 3.2% ليغلق عند 13594.6 نقطة ، وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% عند مستوى 496.11 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6%، عند مستوى 1,327.3 نقطة.

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسى للبورصة قد اغلق اليوم على ارتفاع قوى كرد فعل على الهبوط العنيف المتتالى منذ بدايه الاسبوع

وأوضح ريمون من خلال نصريح خاص ل"فجر " أن الأحداث الاخيره وانتشار بعض الشائعات وإستغلال ذلك لهز ثقه المستثمريين مماأدي الى حاله من البيع العشوائى وكشف نسب الهامش القانونيه لدى المستثمريين والذى ادى الى البيع الجبرى لبعض المستثمريين الأفراد بأستخدام المارجن كول وأدي ذلك الى زياده القوه البيعيه بطريقه مفرطه أدت الى حاله من التخوف لدى رأس المال السوقى، والتى كانت فرصه قويه لرؤوس الأموال الذكيه لتصيد الفرص الأستثماريه والمضاربه السعريه ، وقد نجحت في ذلك بعد ان كانت الأسعار خلال جلستى الأثنين والخميس جاذبه جدا للشراء والمضاربه حيث فقدت البورصه المصريه في مؤشرها الرئيسي مايقرب من 1550نقطه خلال ثلاث جلسات تداول وقد يعد ذلك هو اقوى هبوط حدث للأسعار منذ اغسطس2016 حيث أغلق المؤشر بجلسه أمس عند مستوى13170 نقطة ،

وأشار الي أن إرتداد اليوم هام خلال الجلسه ، حيث إستطاع المؤشراليوم إكتساب 424 نقطه ، ليغلق بالقرب من 13594 نقطة وليصبح كسر مستوى 13500 نقطة كسر كاذب ، و رغم إنهيار اغلب أسعار الأسهم ، إلا إننا على أمل أستكمال الأرتداد الى 13800- 13750نقطة وايضا سوف يصبح مستوى 13100نقطة هو مستوى ايقاف الخسائر الفتره الحاليه، حيث كسر ذلك المستوى قد يزيد من الضغوط البيعيه على المؤشر لمستهدف 12700 النقطة ، ولكن مازلنا نرى ان أغلب الأسهم قد كونت قاع مؤقت تستطيع أن تكون جاذبه في أى هبوط قد يحدث مع وضع أسعار جلسه الثلاثاء لكل سهم هو مستوى أيقاف الخسائر على المدى القصير ،

وأكد ان الصعود قد يكون محدود ومستوى 14200 نقطة كمقاومه هامه في الوقت الراهن خلال جلسات سبتمبر وقد نحذر كل الحذر من استخدام الهامش تماماً ، في ظل الظروف الحاليه للبورصه المصريه ، وأيضا يرجى الإحتفاظ بنسبه لا تقل عن 30% من السيوله داخل المحافظ الأستثماريه ان امكن ذلك خلال الصعود الحالى ، حتى تستطيع القوه الشرائيه السيطره على الأمور مره أخرى والصعود والأستقرار اعلى مستوى 14500 نقطة مره اخرى على الأقل.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي ، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، حيث قفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 3.2% عند مستوى 13,594.61 نقطة، وذلك بعد إلقاء الرئيس لكلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة امس و ترقب المستثمرين لقرار المركزى بشأن الفائدة ، وربح رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه مغلقا عند 688.4 مليار جنيه

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم بنسبة 3.2% ليغلق عند 13594.6 نقطة ، وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% عند مستوى 496.11 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6%، عند مستوى 1,327.3 نقطة.







