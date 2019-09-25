ننشر كتالوج عروض أولاد رجب 25-9-2019
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:36 م
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عروض سلاسل محلات أولاد رجب
يعتمد الكثير من المواطنين على العروض والتخفيضات التى يقدمها سلاسل السوبر ماركت الكبرى لتوفير احتياجاتهم الشهرية ومن أهم سلاسل المحلات هذه هى سلاسل محلات أولاد رجب التى تنتشر فروعة على مستوى الجمهورية وتقدم الكثير من العروض والخصومات المميزة للماطلنين في كل أسبوع وفي المناسبالت المختلفة وتعتبر خصومات أولاد رجب من أفضل التخفيضات التى تطرحها السلاسل التجارية الأخرى ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات كتالوج عروض اولاد رجب خلال شهر سبتمبر الجارى:
وتضمنت تخفيضات أولاد رجب (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات و فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ , جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث و جبنة بريزيدون انواع , سمك بوريد وكذلك جمبري وسط و طقم جاتوه زجاج اندونيسي وطقم ندير مستطيل برازيلي، ذاك بالاضافة إلى ديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري).
عروض اولاد رجب خلال سبتمبر
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
عروض الأغذية واللحوم المجمدة
شملت عروض وتخفيضات سلاسل محلات اولاد رجب على منتجات الالبان جبنة جودة فريكو , جبنة سيدر ابيض مستورد , تشيزا جبنة انواع , زبدة نيوزيلاندي مستوردة و جبنة فيتا اولاد رجب وجبنة اسطنبولي وجبنة ثلاجة , و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز .
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