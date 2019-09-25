السفير الإندونيسي في القاهرة: العلاقات مع مصر تاريخية.. وطلابنا يدرسون في الأزهر



جاء ذلك خلال تنظيم مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي الذي نظمه قطاع المكتبات بالتعاون مع السفارة الإندونيسية بالقاهرة، بحضور السفير الإندونيسي حلمي فوزي ووفد دبلوماسي رفيع المستوى.



وأضاف السفير حلمي فوزي، أن احتفالية اليوم تعبر عن قوة العلاقات المصرية الإندونيسية في المجالات الثقافية والتربوية، كما أنها تتيح الفرصة لتعريف المصريين بالتنوع الثقافي والفني الذي تتميز به إندونيسيا.



وتقدم السفير الإندونيسي بالشكر لمكتبة الإسكندرية لإتاحتها الفرصة للتعريف بالتراث والثقافة الإندونيسية، مضيفًا: "مكتبة الإسكندرية صرح عالمي ورمز لازدهار تاريخ مصر الثقافي والعلمي وتقدم الحضارة الإنسانية".





وتضمن اليوم الثقافي الإندونيسي، أنشطة ثقافية ورقصات فنية تراثية إندونيسية، ومعرض للفن التراثي والأطعمة الإندونيسية، ومطبوعات المركز الثقافي الإندونيسي بمصر.





كما تم عرض فيلم ترويجي عن إندونيسيا، وعرضًا تقديميًا عن أنشطة مكتبة الإسكندرية الثقافية، بجانب فقرات فنية في ساحة المكتبة الخارجية.



فيما رحب الدكتور أمجد الجوهري؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، بالسفير الإندونيسي والوفد الدبلوماسي المرافق له.





وأكد أن هذه الفعالية التي تأتي في إطار التبادل الثقافي مع البلدان المختلفة، تهدف إلى التعريف بإندونيسيا وحضارتها وثقافتها وفنونها.





كما أنها تعد بداية تعاون ثقافي مثمر بين مكتبة الإسكندرية والسفارة الإندونيسية بالقاهرة. وأضاف أن هذا الحدث يأتي توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتأكيدًا على الحراك الدولي للتنمية السياحية من خلال الثقافة والفنون.



وفي جانب أخر، نظمت مكتبة الإسكندرية أمس الثلاثاء مؤتمر "إفريقيا تتحدث عن التعليم: من أجل غد أفضل"، وشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في العملية التعليمية من دول إفريقية عديدة ومؤسسات دولية متخصصة؛ ومنهم: الدكتورة غادة عبد الباري؛ أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة رشا كمال؛ وكيل وزارة التعليم العالي لشئون الوافدين، والدكتورة ميرفت الديب؛ منسق عام مجلس علماء وخبراء مصر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار؛ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور السنوسي بلبع؛ نائب رئيس الأكاديمية للشئون الإفريقية والآسيوية.



فيما قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن التعليم وحده هو البوابة للمستقبل في إفريقيا، وإن مصر طالما تعاونت مع مؤسسات تعليمية إفريقية لتحقيق التنمية والتطوير في القارة.





وأكد أن مصر هي جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وأن علاقتها بالقارة قوية وأزلية وغير قابلة للنقاش، لافتًا إلى أن مصر عادت هذا العام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد انتمائها ودعمها للقارة في كافة مناحي الحياة.



فيما قال الدكتور أمجد الجوهري؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تضع قضية التعليم في إفريقيا في مقدمة أولوياتها، وتقدم العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تدعم قضية التعليم في مصر.





وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لمناقشة الوضع الحالي للتعليم العالي في إفريقيا، والتحديات التي يواجهها، بهدف تبادل الخبرات وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز وضع التعليم العالي في مختلف البلدان في إفريقيا.



من جانبها، تحدثت الدكتورة غادة عبد الباري؛ أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن الاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، والتي تهدف إلى الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي كأداة مساعدة لرفع جودة التعليم، وضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم العالي، وتذليل العقبات أمام الطلاب والخريجين الذين يسعون للحصول على وظائف خارج بلادهم.





وأكدت أن الاتفاقية تعد من أهم أدوات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، كما تتسق مع أهداف خطة مصر 2030.



كما كانت إندونيسيا ترسل طلابها إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف في القرن التاسع عشر، لافتًا إلى أن مصر، هي أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا عام 1945، وبدأت بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتعاون في كافة المجالات.