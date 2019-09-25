عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: مصر بتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب قادرة على دحره

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قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن هذه هي المرة السادسة على التوالي التي تحضر فيها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد عدة لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ومن بينها لقاؤه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن لقاء الرئيس السيسي، بالرئيس "ترامب" كان له أبعاد إيجابية جدًا في الإعلام الأمريكي والإعلام الدولي، مشيدًا بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة واصفًا إياه بالشامل الكامل، الذي تطرق لجميع القضايا التي تعنى بها مصر، ابتداءً من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وأهمية أن تكون هناك تنمية حقيقية في القارة الإفريقية، يدعمها دعم مادي حقيقي من الدول الكبرى التي تستطيع ذلك، وأن تتحمل مسئوليتها في ذلك، وأن تعمل الامم المتحدة على القيام بدورها في تفعيل قراراتها وألا تكون مجرد قرارات.



وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار لأهمية النيل إلى مصر، وأنه أمن قومي في الحياة المصرية رسالة قوية لكل من تسول له نفسه ويتذكر أن مصر ستقف صامته في هذا المجال، مشددًا على أن حديث الرئيس السيسي، عن التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج رسالة من الرئيس السيسي، وعدد من الرؤساء لوضع إيران في وضعها الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر كانت رائدة في توصيف الإرهاب ومن يدعمه ويمد له الصوت ويدربه، منذ فترة طويلة، ومصر بتجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب قادرة على دحره، ولابد للمجتمع الدولي أن يتعاون مع مصر ودول أخرى في مكافحة الإرهاب بشكل أكثر كفاءة.

