عبد الحفيظ: لن نطلب نقل مباراة الإنتاج لبرج العرب.. وكانو سبورت يصل القاهرة اليوم

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ستصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وسيكون هناك وفد من النادي الأحمر لاستقبال البعثة.



وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"سنعود مباشرة عقب مباراة كانو سبورت من الإسكندرية إلى القاهرة لكي نستعد لمباراة الإنتاج الحربي".



وأضاف :"لن نطلب إقامة مباراة الإنتاج الحربي في الإسكندرية لأن الوقت كاف بين كلتا المباراتين، وسنعود للقاهرة لبدء التدريبات، ولا نحتاج لاستمرارنا في الإسكندرية".



وكانت الجهات الأمنية قد قررت نقل مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل من ستاد السلام إلى ستاد برج العرب وبحضور 5 ألاف مشجع.



وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن، ووليد سليمان في الشوط الثاني من المباراة.

