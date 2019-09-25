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وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن السبيل الوحيد لحل القضايا بالمنطقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:19 م
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وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن السبيل الوحيد لحل القضايا بالمنطقة
ظريف
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وكالات
 
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "صفر"، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

 

وقال الوزير الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

 

وأضاف ظريف، قبل الاجتماع الوزاري للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، "الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لحل القضايا... هذا الاجتماع يتيح لنا فرصة لمراجعة مكاننا".

 

اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن هجوم على منشآت نفط أرامكو السعودية في 14 سبتمبر، على الرغم من إعلان الحوثيين اليمنيين مسؤوليتهم عنها. وزعمت الرياض نفسها أن الأسلحة الإيرانية استخدمت في الضربة، لكنها لم توجه أصابع الاتهام إلى طهران. وقد نفت الأخيرة بشدة تورطها في الحادث.

 

ونفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مزاعم واشنطن بمشاركة بلاده في الهجوم الأخير على شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو كمحاولة لتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية في المنطقة.

 

وقال "ظريف": "على الولايات المتحدة أن تسعى إلى النظر إلى الحقائق في المنطقة، بدلاً من مجرد صرف الانتباه. نشعر أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تنسى بشكل ما الحقائق في المنطقة".

 

تعرض أكبر مرفق لمعالجة النفط في أرامكو السعودية للشلل خلال الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط في البلاد وتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

 

على الرغم من أن الحوثيين اليمنيين، الذين أرسلوا طائرات بلا طيار مرارًا لضرب منشآت أرامكو السعودية، أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن واشنطن اتهمت إيران بالقيام به.

 

ونفت طهران تورطها في هجمات أرامكو 14 سبتمبر وأدانت الاتهامات الأمريكية بأنها "غير مقبولة ولا أساس لها على الإطلاق".


وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده "مستعدة" للرد على الهجوم بمجرد أن تشير المملكة العربية السعودية إلى "الجاني" وراءه.


كان وزير خارجيته مايك بومبيو، أكثر استعدادًا، حيث اتهم الجمهورية الإيرانية الإسلامية بالوقوف وراء الهجوم الأخير والعديد من الهجمات الأخرى على المملكة العربية السعودية.

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