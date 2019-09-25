جامعة بني سويف تتكفل بـ20% من المصروفات الدراسية لجميع الطلاب





وفيما يخص الشعب والبرامج الجديدة في الفرق المختلفة من الفرقة الثانية الى البكالوريوس أو الليسانس تتكفل الجامعة بمبلغ 850 جنيها من إجمالي مصاريف الخدمات التعليمية والإلكترونية المتميزة.



وكان مجلس جامعة بنى سويف، المنعقد اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، شهد تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز وميداليات خلال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة الذي أقيم بجامعة المنوفية فى لفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الجاري، وهم: أسماء عبد الحكيم سليمان ـ 2 دهب ـ ألعاب قوى وطاهر أحمد محمود ـ 2 دهب ـ العاب قوى وأميرة محمد قرني ـ 1 فضة ـ ألعاب قوى ومصطفى رمزي صادق ـ 1 فضة ـ ألعاب قوى وأسماء سيد حسن ـ برونزية ـ دوري معلومات ومحمد عبد الله محمد ـ برونزية ـ دوري المعلومات ومحمد نادي محمد ـ دهب ـ نحت وهبة الله محمد عز العرب ـ برونزية ـ طالبة مثالية.



كما كّرم مجلس الجامعة، خلال ذات الجلسة، العاملين المحالين للمعاش خلال شهر سبتمبر تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بالجامعة، وهم: محمد رمضان محمد رمضان، كلية الفنون التطبيقية ومدحت محمد عبد الخالق، كلية الألسن وأحمد محمد كامل أحمد، إدارة الجامعة وإيمان محمد عبد المنعم، كلية التربية وحسن صابر أبو العبد، إدارة الجامعة ومحمد يس محمد حسن، إدارة الجامعة وربيع محمد حميدة، كلية التعليم الصناعي وابتسام فؤاد محمد أحمد، كلية الطب البيطري ومحمد ربيع علي، كلية التربية.



كما شهدت الإجتماع، تكريم منتخب جوالة الجامعة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجامعات في الدورة القمية الكشفية، الـ 30 لجوالي الجامعات المصرية بجامعة عين شمس والمنعقدة في الفترة ما بين 20إلى 28 أغسطس الماضي، هم:



1ـ عمر خالد فؤاد عبد المجيد، كلية الطب البيطري.

2ـ عمار محمد رجب عبد الوهاب، كلية الطب البيطري.

3ـ أحمد سيد أحمد محمد، كلية الآداب.

4ـ محمد أحمد طه محم صقر، كلية الآداب.

5ـ محمد مصطفى على محمد، كلية الحقوق

6ـ مؤمن أحمد معروف أسعد، كلية التجارة.

7ـ فريد محمد فريد ابراهيم، كلية التعليم الصناعي

8ـ حكيم محمد صلاح الدين نادي، كلية الآداب.

9ـ محمد مصطفى فتحي إمام، كلية الطب البيطري.

10ـ طارق رمضان إسماعيل عبد الجواد، كلية الزراعة.

11ـ أحمد عربي على زين العابدين، كلية التجارة.

12ـ أحمد نشأت صالح محمود، كلية الطب البيطري.

13ـ محمد إدريس صبره حلفاية، كلية الطب البيطري.

14ـأيمن صلاح علي ابراهيم، كلية السياسة والاقتصاد.

15ـ يوسف خالد متولي، كلية السياسية والاقتصاد.



أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، عن دعم جميع الطلاب بنسبة 20% من المبالغ المقررة مقابل الخدمات، ضمن الرسوم الجامعية، وتتكفل الجامعة بسدادها نيابة عنهم من الصناديق المركزية بالجامعة، تخفيفًا عن كاهل أسرهم ومراعاة ولمصلحة الطلاب.وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها ستتكفل بسداد المصروفات كاملة للطلاب غير القادرين من صندوق التكافل بالجامعة.