كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:14 م
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
يستضيف فريق برشلونة نظيره فريق ريال مدريد يوم السبت 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.
- موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد :-
واعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت دولة المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الاسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع ذلك اللقاء بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
ونجح فريق برشلونة بالأمس في تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم بالليجا بالجولة السادسة على حساب فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الكامب نو.
بينما سيواجه فريق ريال مدريد منافسه فريق اوساسونا مساء اليوم الأربعاء على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وجمع فريق ريال مدريد 11 نقطة حتى الآن في الليجا هذا الموسم من 5 مباريات، بينما حصد البارسا 10 نقاط من أصل ست مباريات خاضها في الليجا هذا الموسم.
- موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد :-
واعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم عن إقامة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت دولة المغرب.
- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الاسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وسوف يذاع ذلك اللقاء بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
ونجح فريق برشلونة بالأمس في تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم بالليجا بالجولة السادسة على حساب فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الكامب نو.
بينما سيواجه فريق ريال مدريد منافسه فريق اوساسونا مساء اليوم الأربعاء على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وجمع فريق ريال مدريد 11 نقطة حتى الآن في الليجا هذا الموسم من 5 مباريات، بينما حصد البارسا 10 نقاط من أصل ست مباريات خاضها في الليجا هذا الموسم.
Advertisements
- موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- رسميا.. الاتحاد الأوروبي يتهم سيرجيو راموس قبل الكلاسيكو
- موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- زيدان أسوأ من "عدو" ريال مدريد في البدايات
- موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش ريال مدريد REAL TV
- موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان
- تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا
- عاجل.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا