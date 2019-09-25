أزمة بين ميتشو وأمير مرتضى في الزمالك

رفض أمير مرتضي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك فكرة زيادة الراتب الشهري للجهاز الفني بقيادة ميتشو بعد استقدام مساعدين جدد أحدهما مدرب حراس والآخر للأحمال.

وتمسك أمير مرتضى أن الزمالك اشترط على حصول ميتشو بجهاز على 100 ألف دولار شهريًا ولن يتحمل أي مبالغ إضافية بخضوص استقدام مساعدين أجانب وإنما عليه أن يتحمله هو.





أزمة ميتشو

يبدو أن الأمور داخل نادي الزمالك؛ لم تهدأ منذ خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ الجمعة الماضية.

واجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ مع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني؛ عقب الهزيمة لمعرفة أسباب السقوط المدوي وفقد لقب لصالح القلعة الحمراء.

وعلم "مراسل الفجر الرياضي" من مصدر خاص؛ أن رئيس الزمالك؛ صب غضبه على المدير الفني؛ بسبب طريقة اللعب والتشكيل الذي بدأ به المباراة والتي أودت للهزيمة.

وأضاف المصدر؛ "رئيس الزمالك؛ وضع أمام ميتشو ضرورة الفوز على الأهلي؛ بالجولة الرابعة بالدوري العام؛ ومحو أثار تلك الهزيمة".

وتابع المصدر أن "منصور؛ أبلغ ميتشو بأنه في حال تلقي أي هزيمة مجددة من الأهلي؛ سيكون وضع المدير الفني حرج بالقلعة البيضاء؛ وقد يتم الإطاحة به".



