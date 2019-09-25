"لقاءات وتصريحات تاريخية".. نشاط مكثف للرئيس السيسي بنيويورك

تصدرت المشاركة الفعالة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونشاطه الكثيف، خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الصحف العالمية والعربية، لاسيما بعد نشاطه المكثف، إذ حرص على لقاء عدد من زعماء وقادة العالم؛ لتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، فضلاً عن تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك، وأهداف تحقيق التنمية المستدامة.





وشارك الرئيس السيسي، اليوم بنيويورك في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا. وجاءت القمة تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقًا من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلٍّ من الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.





عقد قمتين مع رؤساء كينيا والصومال وجيبوتي

وشهدت القمة تبادل وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور، مع تأكيد أن منطقة الشرق الأفريقي تمر بمنعطف هام في تاريخها في ظل تحديات كبرى تشهدها حاليًا، والتي يتعين العمل على تجاوزها في إطار روح الأخوة، وتضافر الجهود من أجل التركيز على العمل المشترك في مواجهة تلك التحديات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح الأخوة والتشارك ومد يد العون والمساعدة في مواجهة المشكلات والتحديات التي تشهدها المنطقة.





كما شارك الرئيس السيسي، في قمة ثلاثية مع كلٍ من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا. وأشاد الرئيسان الصومالي والكيني بدعوة مصر لعقد هذه القمة، والتي تعكس نوايا مصر الصادقة لمراعاة مصالح الدولتين وشعبيهما، بما يؤدى إلى التركيز على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. وشهدت القمة إطلاع الرئيس على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، حيث تم استعراض كافة التفاصيل ذات الصلة خلال مناقشات القمة، وتم التوافق على تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أية نقاط خلاف تمهيدا لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها.





مباحثات مع رئيس وزراء أيرلندا بنيويورك

والتقى الرئيس السيسي، مع ليو فارادكار، رئيس وزراء أيرلندا، وشهد اللقاء استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، لا سيما محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلًا عن جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.





تعزيز التبادل التجاري في قمة مصرية لبنانية

والتقى السيسي، مع السيد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية. وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة، وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة الأوضاع في سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل والمكثف في هذا الصدد.





بحث مكافحة الإرهاب مع رئيسي وزراء بريطانيا

كما التقى السيسي، رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، حيث شهد اللقاء تناول جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة.





تعزيز التعاون الاقتصادي

واستعراض السيسي مع "ليو فارادكار" رئيس وزراء أيرلندا، سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادى في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، لا سيما محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.





لقاء ميركل ورئيس وزراء الهند

وعلى هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى الرئيس السيسي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند فضلا عن سكرتير عام الأمم المتحدة.





كلمة مصر

وألقى الرئيس السيسي، أمس كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة ٧٤ للجمعية، واستعرض الرئيس خلال الكلمة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وعددا من القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عما تبذله مصر من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دعم تنمية الدول الأفريقية.





مأدبة العمل مع مجلس أعمال التفاهم الدولي

شارك الرئيس، في مأدبة العمل التي نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الذي يضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار الجهود الهادفة نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الأمريكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلًا عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.





قمة السيسي وترامب

وشهد اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، حيث تم التباحث حول سبل تعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر، لا سيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي أشاد الرئيس الأمريكي بها وبمجمل الخطوات الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، مؤكدًا رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما. كما تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معربًا عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عرض الرئيس جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





قمة "مصرية- فلسطينية"

واستقبل الرئيس السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتناول اللقاء متابعة المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين، والأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سياسة مصر الخارجية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. كما التقى الرئيس السيسي، مع تشارلز ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا الإثنين الماضي.، وعقد الرئيس أيضًا قمة ثلاثية "مصرية - أردنية – عراقية".





الرعاية الصحية الشاملة

وشارك السيسي في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، وألقى كلمة مصر في هذا الشأن والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.



