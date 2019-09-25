37 قتيلا ضحايا زلزال باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى زلزال باكستان ارتفع إلى 37 شخصا.

وذكر الشرطة أن القتلى بينهم رجال ونساء وأطفال.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، هز شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم أطفال، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.





ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.1 درجة شمال شرق باكستان، اليوم الثلاثاء، وشعر بالهزات في إسلام أباد، وفقا لصحيفة "باكستان اليوم".

وحسب تقرير الصحيفة، كان مركز الزلزال الذي وقع الساعة 4:01 مساء. حسب التوقيت المحلي، على بعد حوالي 12 كم شمال شرق جيلوم، وهي مدينة في شمال مقاطعة البنجاب، أو 88 كم جنوب شرق روالبندي.

ولا توجد تفاصيل حول الأضرار أو الإصابات المتاحة. وتفيد التقارير، أن نيودلهي تعرضت أيضًا للموجات الزلزالية.

جدير بالذكر، أن زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب أجزاء مختلفة من باكستان يوم الخميس 12 سبتمبر، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية، وفقًا لوكالة أنبء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة (سما تى فى) الباكستانية، أن السكان فى العاصمة إسلام آباد ومدن روالبندى وشيترال وشنجلا وبيشاور وسوات وملكاند وإقليم هزارة شعروا بالزلزال.

وأوضح المركز الوطنى لمراقبة الزلازل أن مركز الزلزال كان بمنطقة "هندو كوش" بأفغانستان ووقع على عمق 251 كيلومترا.

وقد ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، يوم الاثنين 9 سبتمبر، علاوة على إقليم كشمير، على الحدود مع الهند.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 12 كيلومترا تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أنه أثار الهلع بين السكان.

​وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إن "19 شخصا قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا" من جراء الهزة التي ضربت المنطقة، أمس.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمالي جيلوم في باكستان. وتقع جيلوم في شمال شرقي باكستان، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة إسلام أباد.