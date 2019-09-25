وزير الاتصالات يبحث مع "ايكول بوليتكنيك" الفرنسية التعاون في مجالات بناء قدرات الشباب المصري





التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بنوا ديفود نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث في ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique؛ بمقر الكلية في باريس؛ والتي ترتكز أنشطتها على البحث والتعليم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتهدف الى اعداد كوادر متخصصة لقيادة مشروعات مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية.





تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال بناء قدرات الشباب المصري وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تسعى مصر من خلالها إلى إقامة شراكات عالمية في مجالات البحث والتطوير، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يساهم في تمكين عمليات التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





كما شهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات واعداد الكفاءات الرقمية من خلال اتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة للشباب، والاهتمام بالتعليم الرقمي، بالإضافة الى العمل على انشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة؛ وفي هذا السياق تم بحث التعاون بين ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique والجامعة الجديدة.





كما تم مناقشة أهم البرامج التدريبية التي تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique، وبحث آليات العمل المشترك في مجالات بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، كما تم مناقشة امكانية التعاون البحثي بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات التي تمثل أولوية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية، والزراعة، والمرور.





وخلال اللقاء؛ أشاد عمرو طلعت بالأنشطة والبرامج التي تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique لطلابها؛ وهو الأمر الذي يؤكد على ريادتها العالمية في هذا المجال.





حضر اللقاء هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وا حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، وجُلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



