شاب يحاول قتل عشيقته بالمنيا لوجود علاقة عاطفية بآخر



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة بنى مزار من الأهالي بالعثور على سيدة فاقدة للوعي داخل احدي العقارات بشارع بورسعيد.



وعقب انتقال قوات الأمن تبين أن السيدة المذكورة مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وذلك إثر تعدي شخص مجهول عليها بداخل عقار مجاور لعقار طبيب كانت المذكورة في زيارة له.





وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والعقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، وبقيادة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز وضباط مباحث المركز تمكنوا من فك لغز القضية حيث تبين ان المجني عليها تدعي "ه‍‍. م. م. ع" ٣٢ عامًا مطلقة، مدرسة وتقيم بمركز بني مزار، ومصابه" بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفقد بالوعي" والحالة العامة سيئه.



بينما توصلت التحريات المباحث الي ان وراء ارتكاب الواقعة "أيمن. ص. أ" وشهرته رضا ٣٠ عاماََ عامل ومقيم بمركز مطاي، وبالتنسيق مع وحدة مباحث مركز مطاي تمكنوا من ضبط المتهم المذكور حيث تبين انه على علاقة عاطفية بالمجني عليها وعلي أثرها قام بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة قتلها لعلمه انها على علاقة غير شرعية بشخص آخر.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.



كما لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون؛ إثر مشاجرة بين طرفين بمنطقة شلبي بالمنيا، شهدت تبادلا لإطلاق النار؛ بسبب النزاع على قطعة أرض.



كان قد تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بالأعيرة النارية بين طرفين بمنطقة شلبي.





وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد صلاح مفتش مباحث المركز وبقيادة المقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز تبين حدوث المشاجرة.



بينما أكدت تحريات وحدة المباحث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب النزاع على قطعة أرض بمنطقة شلبي.



حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.





تمكنت وحدة مباحث مركز بني مزار بقيادة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز من فك لغز التعدي علي سيدة في العقد الثالث من عمرها ومحاولة قتلها في إحدى العقارات بشارع بورسعيد بدائرة المركز.