ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حساب المواطن يشرح لمستفسر طريقة تجاوز خطوة "المرفقات" أثناء التسجيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:43 م
Advertisements
حساب المواطن يشرح لمستفسر طريقة تجاوز خطوة المرفقات أثناء التسجيل
حساب المواطن - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يهتم برنامج حساب المواطن بالرد على استفسارات وتساؤلات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بشأن دعم البرنامج وإجراءات التسجيل وغيرها من التساؤلات المختلفة، من خلال خدمة المستفيدين المخصصة لهذا الشأن عبر "تويتر"، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما خصص حساب المواطن خدمة صوتك مسموع من خلال الرقم 19912.

وفي نفس السياق، ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 سؤالًا هامًا بشأن تجاوز خطوة "إدارة المرفقات" أثناء التسسجيل في البرنامج، حيث قال المتقدم: "المرفقات كيف اتجاوزها ؟"، ورد حساب المواطن: "أهلاً بك، بناء على البيانات المقدمة وحسب الحالة الإجتماعية و الفئة العمرية ، سيتم طلب المستندات منك في حال الحاجة لها عبر أيقونة " إدارة المرفقات " ولابد من إرفاقها لإستكمال عملية التسجيل ، نسعد بخدمتك".


اعرف حقيقة صرف زيادة بمبالغ دعم برنامج حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، عن حقيقة الأنباء المتداولة، حول وجود زيادة قريبة على قيمة الدعم، حيث أوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه.. للمزيد للتفاصيل اضغط هنا

 

حساب المواطن يرد استفسار بشأن الاستفادة من الدعم حال تسجيل الاسم في التأمينات الاجتماعية

أعلن برنامج حساب المواطن شروط الاستفادة من الدعم حال تسجيل الاسم في التأمينات الاجتماعية، حيث ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر "تويتر" سؤالًا هامًا بهذا الشأن، وقال المستفسر: "هل اقدر اخذ حساب المواطن وأسمي بالتأمينات؟"، ورد حساب المواطن... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

اعرف اكتر عن برنامج حساب المواطن

يعد حساب المواطن، برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة... لتكملة التفاصيل اضغط هنا

 

ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية؟

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... لخطوات التسجيل  اضغط هنا

 

تعرف على شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا


التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن رقم حساب المواطن خدمة المستفيدين حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status