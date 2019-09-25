حساب المواطن يشرح لمستفسر طريقة تجاوز خطوة "المرفقات" أثناء التسجيل

يهتم برنامج حساب المواطن بالرد على استفسارات وتساؤلات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بشأن دعم البرنامج وإجراءات التسجيل وغيرها من التساؤلات المختلفة، من خلال خدمة المستفيدين المخصصة لهذا الشأن عبر "تويتر"، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما خصص حساب المواطن خدمة صوتك مسموع من خلال الرقم 19912.





وفي نفس السياق، ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 سؤالًا هامًا بشأن تجاوز خطوة "إدارة المرفقات" أثناء التسسجيل في البرنامج، حيث قال المتقدم: "المرفقات كيف اتجاوزها ؟"، ورد حساب المواطن : "أهلاً بك، بناء على البيانات المقدمة وحسب الحالة الإجتماعية و الفئة العمرية ، سيتم طلب المستندات منك في حال الحاجة لها عبر أيقونة " إدارة المرفقات " ولابد من إرفاقها لإستكمال عملية التسجيل ، نسعد بخدمتك ".



