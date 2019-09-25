إحباط مخطط قطري - تركي لإغتيال السيسي في الإسكندرية
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:50 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- الأمن الداخلي اللبنانى ينفي ماتم تداوله حول إحباط محاولة لإغتيال الحريري
- "عكاظ": إفشال مخطط إيرانى قطرى لتصفية على عبد الله صالح
- عاجل.. إحباط محاولة اغتيال رئيسة وزراء بريطانيا
- عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن إحباط مخطط إرهابي لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا
- 'صبري': مشاركة الشعب المصري في الانتخابات ستحبط مخطط تقسيم الدولة
- فضح مخطط قطر وتركيا بالجزائر
- مُخطط قطري إيراني تركي يهدف لتحالف الحوثي مع الإخوان
المزيد عن: الإسكندرية اغتيال السيسي إحباط مخطط قطري تركيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر