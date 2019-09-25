التنظيم والإدارة ينتهي من تحديث الملف الوظيفي لـ "10 وزارات"





عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل استمرت لمدة يومين لعدد من موظفي الموارد البشرية في دواوين 10 وزارات لتدريبهم علي التعامل مع التطبيق الإليكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي اليكترونيا الذي ينفذه الجهاز، ومن المقرر أن يعقد الجهاز لاحقا ورش عمل أخرى تضم باقي الوزارات.





واستعرض الدكتور صالح الشيخ"، أهداف المشروع ومن أهمها الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري كقاعدة المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات، وبالطبع تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.





وأوضح رئيس الجهاز أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية لأي موظف في ديوان الوزارة مثل "الندب، الإعارة، الإجازة، الترقية، المعاش"، لافتا إلى أن أي تعديل يتم إجراؤه في الوزارة أو الوحدة أو الجهة يعدل تلقائيا علي قاعدة البيانات المركزية بالجهاز، والتي تصدر بدورها تقرير دوري بجميع التعديلات التي تطرأ على قواعد بيانات وحدات الجهاز الإداري للدولة.





وفي نهاية الورشة قام الجهاز بتسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و و"APN (Access point name)"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.





والوزارات التي شاركت بالورشة هي القوى العاملة، شئون الهجرة والمصريين في الخارج، البيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة، الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، النقل وشئون مجلس النواب والتجارة والصناعة.





جدير بالذكر أن الجهاز سلم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في 31 ديوان وزارة إلي الوزراء، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.



