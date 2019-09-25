ما بعد إحتجاجات هونج كونج؟

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خرج الملايين من المحتجين المناهضين للحكومة إلى شوارع هونج كونج لأكثر من ثلاثة أشهر، ما أغرق المدينة التي تحكمها الصين في أكبر أزماتها منذ عقود وتشكل تحديا مباشرا لأسيادها السياسيين في بكين.



وكان يوم السبت 28 سبتمبر - الذكرى الخامسة للاحتجاجات "المظلة" المؤيدة للديمقراطية في عام 2014 التي احتلت أجزاء من المدينة لمدة 79 يومًا. ومن المتوقع أن يشارك الناشطون في المسيرة في تشاتر جاردن بجوار المقر الحكومي.



والأحد 29 سبتمبر، يخطط المتظاهرون للمسيرة من منطقة التسوق والسفر المزدحمة في خليج كوزواي إلى مقر الحكومة.



والثلاثاء 1 أكتوبر، الذكرى السبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومن المتوقع أن يسير المتظاهرون في هونغ كونغ على طول طريق سينتهي بالقرب من مقر الحكومة، ومن المرجح أن تقوم السلطات بتغطية بطانية أمنية كبيرة لأن حكومة هونغ كونغ تقيم حفلًا منخفض المستوى.



كما يخطط الناشطون في هونج كونج لحشد خارج القنصلية البريطانية.



وفي بكين، سيشرف الرئيس "شي جين بينغ" على عرض عسكري هائل عبر وسط بكين. ويأمل الحزب الشيوعي أن يرى العالم صورًا لتشكيلات القوات المنظمة والرقص المدنيين، بدلًا من الاحتجاجات في هونغ كونغ.



وفي 17 سبتمبر، تعهدت زعيمة هونج كونج "كاري لام" بإجراء محادثات مع المجتمع لمحاولة تخفيف التوترات.



و8 سبتمبر، قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في منطقة التسوق الراقية في خليج كوزواي.



و7 سبتمبر، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لليلة الثانية على التوالي بعد صد الاحتجاجات في المطار.



و4 سبتمبر، أعلنت لام الانسحاب الرسمي لمشروع قانون التسليم المثير للجدل. ويقول النقاد إنها قليلة جدًا ومتأخرة جدًا.



و1 سبتمبر، شلت المراكز التجارية في هونج كونج بسبب تبادل المتظاهرين والشرطة قنابل البنزين والغاز المسيل للدموع.



وفي 31 أغسطس، تظهر لقطات تلفزيونية للشرطة تعرضها للضرب على المتظاهرين في قطار في محطة مترو برينس إدوارد في منطقة كولون أثناء زحفهم على الأرض.



و12 أغسطس، توقف مطار هونغ كونغ الدولي حيث يستهدف المحتجون المحطات. تشبه الصين الاحتجاجات بالإرهاب.



و10 أغسطس، أطلقت الشرطة نيرانا من الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى فرار السياح.



و2 أغسطس، انضم الآلاف من موظفي الخدمة المدنية للاحتجاجات المناهضة للحكومة، متحدين تحذيرا من السلطات بالالتزام بالحياد السياسي.



و21 يوليو، أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع أثناء نزول المظاهرات إلى الفوضى والمحتجين يستهدفون مكتب بكين التمثيلي في المدينة. رجال يرتدون قمصانًا بيضاء يهاجمون المتظاهرين في مترو يوين لونغ أثناء عودتهم من المسيرة.



و14 يوليو، اندلعت الاشتباكات مع تصاعد عشرات الآلاف من المتظاهرين للقتال في الضواحي.



و1 يوليو، متظاهرون من هونج كونج يحطمون المبنى التشريعي لهونج كونج، مما يمثل تحديًا مباشرا لبكين.



و21 يونيو، متظاهرون يرتدون ملابس سوداء ومناهضة لتسليم المجرمين يغرقون شوارع هونج كونج.



و15 يونيو، يوم الركوع للضغط، حيث علقت لام مشروع قانون تسليم المجرمين.



و12 يونيو، أطلقت شرطة هونغ كونغ الرصاص المطاطي مع تحول الاحتجاجات السلمية إلى الفوضى.



و9 يونيو، تجمع مئات الآلاف في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون التسليم.



و11 مايو، اندلعت مشاجرات في الهيئة التشريعية في هونج كونج بين المشرعين المؤيدين للديمقراطية والموالين لبكين.



و28 أبريل، خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على فاتورة التسليم.



و3 أبريل، تطلق هونج كونج قانون تسليم جديد رغم المعارضة.



و31 مارس، شارك الآلاف في مسيرة ضد مشروع قانون التسليم المقترح، خوفًا من تآكل الحريات الشخصية ووضع المدينة كمركز تجاري دولي.



وفي فبراير 2019، أعلنت حكومة هونغ كونغ أنها تدرس مشروع قانون يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا في هونغ كونغ إلى الصين القارية لمحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

