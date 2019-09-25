دومينيك دي توماسو بطل "الباركور" يكشف لـ"الفجر الرياضي" تفاصيل رحلته الأولى داخل مصر وبين جدران المعالم السياحية

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قام دومينيك دي توماسو بطل رياضة الباركور العالمي، بعمل جولة رياضية لـ"الباركور"، بين جدارن واسوار شوارع القاهرة، وعبر المعالم الشهيرة للعاصمة المصرية، وشملت الجولة الركض بين ستة مواقع اثرية شهيرة، بالقاهرة، وهم : "الأهرمات، وخان الخليلي، وأبو الهول، والنيل، وقلعة صلاح الدين"، وأختتم جولته بمنطقة "نزلة السمان".

وشملت الجولة ممارسة "دومينيك"، لمجموعة من حركات "الباركور"، البهلاونية الصعبة بعدد من هذه المناطق، التي انجذب لها اهالي المناطق التي مارس فيها رياضته التي تربع على عرشها، وارد نشرها داخل جمهورية مصر العربية.



وعبر "دي توماسو"، عن سعادته البالغة بنجاح تجربة "الباركور"، في مصر قائلًا: "كانت من أكثر التجارب الرائعة لي، وتم تصويرها بشكل سلسل أفضل مما توقعت، ولا يمكن أن أنكر أن زيارة الأماكن التي تم التصوير بها كان لها سحرًا خاصًا".

وتطرق بطل رياضة "الباركو"، في الحديث مع "الفجر الرياضي"، عن تفاصيل الجولة التي قام بيها، لافتًا إلى أن أصعب الحركات التي اداها، هي حركة باسم ""surprisingly، وذلك لانني حاولت القفز والدوران من فوق احدا الجمال، تطلبت العديد من المحاولات حتى قمت بإتقانها، بالإضافة لصعوبة وضع الكاميرا في الزاوية المناسبة لالتقاط القفزة بشكل صحيح.



وفي سياق متصل اشار توجد معرفة قوية لدى المصريين برياضة "الباركور" دون شك، مؤكد على رؤيته لذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي، واتمنى أن يستمر كل المهتمين بهذه الرياضة، من المصرين، والاستمرارية وممارستها في العلن بشكل أكبر للحصول على دعم الجمهور لممارستها وإنتشارها.

كما اكد دومينيك دي توماسو، على أن الهدف الرئيسي من جولتي بالبلاد، هو تشجيع لاعبي "الباركور" على زيارة مصر، واضاف قائلًا: " أذهبوا لزيارة مصر وتعرفو على تاريخها وثقافتها الرائعان، فهي تتمتع بشعب ترحاب، وثقافة ود لا يمكن وصفها بالكلمات".

