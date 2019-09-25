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رئيس الشركة المصممة لألبوم الأهلي: نشكر بريزنتيشن على دعمها للمشروع

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:40 م
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رئيس الشركة المصممة لألبوم الأهلي: نشكر بريزنتيشن على دعمها للمشروع
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الفجر الرياضي
 
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وجه مصطفي أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة المصممة لألبوم النادي الأهلي الشكر لشركة بريزنتيشن صاحبة حقوق رعاية النادي الأهلي على دعمها للمشروع وتبنيها للفكرة، مؤكدا انهم وجدوا دعم غير مسبوق من الشركة علي كافة المستويات حتي خرج التصميم للنور.

ووجه مصطفي احمد خلال حديثه عن مشروع البوم الأهلي الخاص بتوثيق تاريخ النادي الشكر لمنتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة الشركة، مبدياً سعادته بالتعاون المثمر والناجح مع ادارة شركة بريزنتيشن راع الأهلي والكرة المصرية.

واضاف ان الالبوم سيكون عبارة عن مجلة مصورة تحكي تاريخ النادي الأهلي وسيكون مصحوباً ببعض الملصقات لخلق حالة من التفاعل مع الجماهير.

وكشف ان سعر الألبوم سيكون متوفر بقيمة ٣٥ جنيه، وسيتوفر في الأسواق الأسبوع المقبل، مؤكدا انه سيتم عمل مسابقات وسيكون هناك جوائز منها تنظيم عدد من الرحلات الأوربية لجماهير النادي الأهلي.

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