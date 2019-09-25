تشكيل مجلس لمناهضة "العنف ضد المرأة" بجامعة الزقازيق

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قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، إصدار القرار رقم 1648 بتشكيل إدارة لوحدة مناهضة "العنف ضد المرأة"، بالجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأوضحت الدكتورة نهلة الجمال، المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الهدف من تأسيس وحدة مناهضة "العنف ضد المرأة" بجامعة الزقازي، هو دعم وتعزيز حقوق المرأة، وتحقيقًا لأهداف الرؤية الاستراتيجيه للدولة المصرية 2030.



ومن جانبها قالت الدكتورة مي سمك، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة "أن رؤية الوحدة تتمثل في تعزيز آليات الحماية والوقوف علي المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة، من الإندماج في العملية التعليمية لضمان بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي"، وأنها تتطلع إلي تدعيم وخلق بيئة تعليمية آمنه خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية وإحترام الآخر، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية؛ لإعداد كوادر لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب بقضايا العنف وآثاره السلبية علي الفرد والمجتمع، وكذلك رصد حالات العنف والتحرش داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.



كان الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، و40 من عُمداء ووكلاء الكليات، شاركوا في ماراثون للدراجات داخل الحرم الجامعي، وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة، تحت شعار "معًا ضد التطرف والإرهاب"، فيما تواكب المارثون وبدء الدراسة مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، والذي يُحتفل به يوم يوم 20 سبتمبر من كل عام تخليدًا لأول بطولة عالمية للطلاب، والتي أقيمت عام 1924.



وقال شعلان، إن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية، موضحًا أن الماراثون يأتي تفعيلًا للنشاط الرياضي بجانب النشاط الأكاديمي داخل الجامعة، وذلك لحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم، لافتًا إلى حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة التفاعلية التي يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس معًا لخلق نوع من التواصل والألفة بينهم، وشدد رئيس الجامعة، على أن الماراثون يأتي تفعيلًا للنشاط الرياضي بجانب النشاط الأكاديمي داخل الجامعة، وذلك لحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم.