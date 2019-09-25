الكشف على 1879 مريض خلال قافلتين بالمجان بالبحيرة (صور)





نفذت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة الدكتور يسري بيومي، قافلتين طبيتين بقريتي كوم العزيزة بأبو حمص وجناكليس بأبو المطامير، وتم الكشف الطبي على عدد 1879 مريض وتقديم العلاج اللازم لهم.حيث تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية كوم العزيزة مركز أبو حمص، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على عدد 1494 مريض من خلال عدد 10 عيادة متنقلة في التخصصات المختلفة مثل "جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، أنف وأذن، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة"وتم عمل 262 تحاليل دم وطفيليات، عدد 4 أشعة سينية، عدد 45 موجات صوتية، عدد 120 كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية، 130 إستبيان، وعمل تثقيف صحي لعدد 234 وعدد 13 خلع أسنان وإجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1550.كما قامت مديرية الصحة بعمل قافلة طبية علاجية بوحدة جناكليس 2 بمركز أبو المطامير، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 385 حالة في التخصصات المختلفة منها " عدد 142 أطفال، 80 مخ وأعصاب، 90 باطنة، 21 نساء، 7 معمل، 45 أسنان"، ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، باستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.كان قد قرر اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، صرف مكافأة مالية لمدير مستشفى كفرالدوار العام والعاملين بها لما شاهده من مجهودات ومتابعة جيدة تفقده أقسام الاستقبال والطوارئ واطمئنانه على المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.وقام محافظ البحيرة، بتفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بالمستشفى والمقرر افتتاحها الفترة القادمة، والتي تشمل عناية القلب بقوة ٦ أسرة وجهاز تنفس صناعي بتكلفة مليون و٥٠ ألف جنية وتطوير أقسام الطوارئ والجراحة بعدد ١٨ سرير وقسم الباطنة ٢٢ سرير تحت الإنشاء بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنية وقسم الحروق وكذا افتتاح عمليات التجميل بتكلفة ٦ مليون جنية فضلا عن تجهيز وتطوير سكن الأطباء بالمستشفى.تجدر الإشارة إلى إن مستشفى الشاملة بكفر الدوار تشهد طفرة في وجود عنايات مركزة متخصصة حيث توجد عنايات عامة وعناية قلب وعناية حروق وعناية سموم وعناية أطفال وعناية جلطات بالمخ وتقوم بإجراء عمليات تغيير المفاصل وتثبيت العمود الفقري مجانًا بدون دفع أي مصاريف رغم أن تكاليف العملية ٤٠ ألف جنيه، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.وفي ذات السياق أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه جاري إنشاء وحدة لعلاج الأطفال المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة تخاطب وعيادة للأمراض الروماتيزمية، والتقي الحضور بعدد من المواطنين خارج المستشفى واطمأنوا منهم عن حسن الرعاية ومستوى الخدمات المقدمة لهم.رافق محافظ البحيرة، خلال الجولة كل من الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفرالدوار والدكتور طلعت حمودة وكيل المديرية، والدكتور ياسر زايد مدير المستشفى، وقاموا بتفقد المستشفى وزيارة عدد من المرضى في العنايات المختلفة والعناية العامة والقلب والجراحة، وأشاد تلمحافظ بالانضباط وحسن معاملة المرضى داخل المستشفى وتقديم أفضل الرعاية العلاجية لهم.