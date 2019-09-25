ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برلمانية تطالب بدعم دعوة الرئيس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:39 م
Advertisements
برلمانية تطالب بدعم دعوة الرئيس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
النائبة مايسة عطوة
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الوضع بدولة السودان.

وطالبت عطوة، بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للمجهود الذي قام به شعبها لحماية مقدراته والمحافظة على دعم العملية السياسية بالدولة، مُشيرة إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أمام الجمعية العام للأمم المتحدة إلى فتح نقاش تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال تأكيد الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل.

وأكد السيسي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، ضرورة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نظرا للتحول الإيجابي الذي حصل مؤخرا، مضيفا أن "بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يعني استمرار معاناة الفلسطينيين فحسب، بل يعني استمرار استنزاف موارد شعوب الشرق الأوسط"، لافتا إلى "أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، والمبادرة العربية لا زالت قائمة".

وقال الرئيس إن الحل السياسي في سوريا بات حاجة ملحة، مُرحبا بإعلان اللجنة الدستورية في سوريا، داعيًا إلى بدء عملها للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، واعتبر أن تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، وسيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن "نهر النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود".

وأكد أنه رغم أن المفاوضات لم تعط نتيجة، إلا أن مصر لا زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر، وشدد على أن هناك حاجة للعمل على منع تدخل الجهات الخارجية في النزاع الليبي.

وفي الشأن اليمني، شدد السيسي على أنه "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي أزمة اليمن من خلال الحل السياسي بمرجعياته المعروفة وإنهاء التدخلات من الأطراف غير العربية".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: النائبة مايسة عطوة السيسي السودان الارهاب
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status