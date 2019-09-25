أسباب الاكتئاب وكيفية التخلص منه؟

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يحدث الاكتئاب بسبب خلل يحدث في المواد الكيميائية في الدماغ. هذا يعني أنه إذا كانت لديك ميول وراثية تتيح اعاقة عمل هذه المواد الكيميائية في عقلك، فمن المحتمل أن تصاب بالاكتئاب. لا يمكن فعل شيء لإصلاح الاكتئاب بخلاف الأدوية لأنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيد التوازن الكيميائي إلى المخ.



حسنًا، كانت الفقرة السابقة جزءًا من الهراء الذي قد تصادفه أثناء البحث عن أسباب الاكتئاب. يريدك الكثير من الناس أن تؤمن بهذه النظريات التي لم تثبت بعد لمجرد اقناعك بشراء الأدوية الخاصة بهم، ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي للاكتئاب مختلف تمامًا.



• ما الذي يسبب الاكتئاب حقا؟

نعم الخلل الكيميائي هو سبب الاكتئاب ولكن الخلل الكيميائي نفسه ناجم عن شيء آخر، وهو فقدان الأمل في حل مشكلة حياة مهمة.



افترض أنك موظف ماهر للغاية ثم فقدت وظيفتك، هل ستصاب بالاكتئاب؟ من المرجح أنك لن تعود لأن مهاراتك تجعلك تعتقد أنك لن تبقى بدون وظيفة لفترة طويلة من الزمن.



الآن ماذا لو تقدمت بطلب لشركتين مختلفتين وتم رفضك، فهل ستصاب بالاكتئاب؟ ربما لن تفعل ذلك على الأرجح لأنك ستظل لديك بعض الأمل المتبقي. الآن ماذا لو تقدمت بطلب في جميع الشركات التي تعرفها ثم رفضتها جميعًا؟ هل ستصاب بالاكتئاب؟



من المرجح أنك ستصاب بالاكتئاب لأنك في هذه المرحلة فقدت الأمل في التعامل مع المشكلة المهمة التي تواجهها. الاكتئاب ليس أكثر من مجرد مشاعرك تجاه مساعدة نفسك في التعامل مع مشكلة حياة مهمة.



• ماهو الاكتئاب؟

الاكتئاب هو الطريقة التي يخبرك بها عقلك بأنك فقدت الأمل. عندما تشعر أنه من المستحيل تحقيق شيء مهم للغاية بالنسبة لك، قد يستجيب عقلك بمشاعر الاكتئاب.



• إذا كيف يمكنك التغلب على الاكتئاب؟



استعادة الأمل من خلال اتخاذ الإجراءات. أعلم أنه بينما تصاب بالاكتئاب سيكون من الصعب اتخاذ أي إجراءات ولكن ما لم تستجب لفقدان الأمل من خلال إيجاد طريقة أخرى، فإن الدواء لن يساعدك أبدًا.



الأدوية، والسفر، والحفاظ على زخم بحياتك وتغيير نمط حياتك سوف تساعدك فقط على تحمل أعراض الاكتئاب ولكن الطريقة الوحيدة للتغلب عليها تماما هي استعادة الأمل المفقود. عندها فقط سوف تصبح سعيدا مرة أخرى.

