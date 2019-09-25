ارتفاع واردات الصين من الولايات المتحدة في أغسطس

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أظهرت بيانات جمركية اليوم الاربعاء أن واردات فول الصويا في الصين من الولايات المتحدة في أغسطس ارتفعت ستة أضعاف عما كانت عليه قبل عام، حيث تم شراء البضائع في وقت سابق وسط تراجع في النزاع التجاري بين البلدين.



وجلبت الصين، أكبر مشتر لفول الصويا في العالم، 1.68 مليون طن من البذور الزيتية من الولايات المتحدة في أغسطس، بزيادة عن 265.377 طن في العام الماضي.



وقد ارتفع هذا بنسبة 84 ٪ عن الشهر الماضي 911888 طن، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.



وتراجعت واردات فول الصويا من الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2018، بعد أن فرضت بكين تعريفة بنسبة 25 ٪ على قائمة المنتجات الأمريكية بما في ذلك فول الصويا في يوليو الماضي، وسط حرب تجارة متبادلة.



ولكن الشركات الحكومية الصينية استأنفت شراء نحو 14 مليون طن من البذور الزيتية من المزارعين الأمريكيين ابتداء من ديسمبر خلال هدنة مؤقتة في الخلاف.



وتراجعت هذه المشتريات بعد زيادة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، قبل أن تقوم الشركات الصينية بشراء مشتريتين كبيرتين من الفول الأمريكي هذا الشهر قبل محادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل.



وبلغت واردات الصين من فول الصويا لشهر أغسطس من البرازيل أكبر مورد، 6.68 مليون طن، بانخفاض عن 7.95 مليون طن في العام الماضي، ولكن بارتفاع طفيف عن 6.42 مليون طن في يوليو.



وأظهرت البيانات أن الشحنات من الأرجنتين ارتفعت إلى 654555 طنًا، بزيادة 19.5 ٪ من 547.942 طن العام الماضي.



وتم التحقق من الطلب على فول الصويا في الصين من قبل اندلاع حمى الخنازير الأفريقية منذ عام والذي أهلك قطيع الخنازير في البلاد، وهو الأكبر في العالم.



ويوضح الجدول أدناه واردات الصين من فول الصويا من البرازيل والولايات المتحدة والأرجنتين في أغسطس 2019، وفقًا للبيانات الجمركية.

