تعرف علي فوائد الضحك

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كثير من الناس ليسوا على دراية بالفوائد التي يمكن أن يجلبها الضحك على حياتهم.



• فوائد الضحك

الضحك يمكنه القيام بما يلي لك:

يقلل من التوتر

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يحسن المزاج

يعزز الجهاز المناعي

ينتج هرمونات تجعلك تشعر بتحسن

يخفض ضغط الدم

استرخاء العضلات وتحسين وظائف الدماغ



في حين أن فوائد الضحك لا تزال كبيرة، فإنها لن تكون مفيدة إذا لم تتعلم كيفية التغلب على الحالة المزاجية السيئة التي تمنعك من الضحك.



يمكن أن تمنعك المشاعر السيئة من الضحك حتى لو أردت ذلك، ولهذا السبب سأخبرك عن كيفية التغلب على الحالة المزاجية السيئة حتى تتمكن من الاستمتاع بمزايا الضحك.



• لماذا لا استطيع الضحك؟

حتى لو حاولت أن تضحك، فإن مشاكلك التي لم يتم حلها سوف تملأ عقلك بعد وقت قصير وستجد صعوبة في الضحك مرة أخرى. يعلم الجميع أن الضحك يمكن أن يحسن حياتنا ولكن الطريقة الصحيحة للضحك تكمن في حل مشاكل الحياة التي تمنعنا من الضحك.



كل مشكلة نواجهها في حياتنا ليست أكثر من اختبار لقوتنا واستراتيجياتنا للتكيف. يمكن أن تكون المشكلة فرصة لتطوير المزيد من المهارات الحياتية والنمو. الناس الذين يفهمون هذه الحقيقة يصبحون أقوى مع كل مشكلة يواجهونها.



يميل بعض الناس إلى اعتبار المشكلة نهاية العالم وليس بداية لتحدي جديد. بمجرد حدوث المشكلة، يشعرون بالسوء والبكاء والانهيار لدرجة انهم يفقدون الأمل في نفس اللحظة التي يواجهونها فيها.



الحياة مليئة بالمشاكل، وإذا تم اعتبار كل مشكلة كارثة، فقد لا تكون قادرًا على الضحك مطلقًا لبقية حياتك !!



• كيف تتعامل مع مشاكل الحياة؟

عندما يحدث شيء سيء أعرف أن التحدي بدأ. ابدأ في التفكير في جميع الطرق والأساليب الممكنة التي يمكنك القيام بها من أجل الاستفادة من هذا الموقف الجديد.



تتنكر كل الفرص الكثيرة علي هيئة مشكلات غير مرغوب فيها، إلا أن أولئك الذين يبحثون عن هذه الفرصة هم الذين يتمكنون من العثور عليها.



إذا كنت تريد حقًا الاستفادة من فوائد الضحك، فعليك أولًا أن تتعلم كيف لا تستجيب للمواقف السلبية عن طريق تشغيل نظام الهزيمة الذاتي بمجرد مواجهتك لها. عندها فقط سوف تكون قادرًا على الضحك من قلبك وعندها فقط تجني الفوائد الحقيقية للضحك.

