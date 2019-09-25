عاجل.. فيفا يحسم الجدل في أصوات محمد صلاح ويحرج الجبلاية

حسم الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا" الجدل حول أسباب عدم احتساب أصوات من مصر ضمن المصوتين للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في سباق المنافسة على جائزة أحسن لاعب في العالم والتي فاز ليونيل ميسي نجم برشلونة والإسباني وجاء صلاح في المركز الرابع.





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المتحدث باسم فيفا نفى فكرة حجب أصوات اتحاد الكرة المصري.

وقال ممثل فيفا: "إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا استفسر عن عدم احتساب أصوات مصر وقال فيه: "تم إرسال صوتَي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس.. قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت"، مشددا على أن "الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى".





حرمان محمد صلاح من أصوات مدرب المنتخب وقائده.. من الجاني؟

تعددت الأسباب والفضيحة واحدة وهي حرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أصوات مدرب منتخب مصر وقائد في الفراعنة التصويت على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية بفارق بحصول على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكان يمكن تعويض هذه النقاط في حالة تصويب مدرب المنتخب وهو خافيير أجيري وقائد الفراعنة وهو أحمد المحمدي خاصة إذا جاء في المركز الأول لكل منهما لأنه سيحصل على 10 نقاط في هذه الحالة ويتساوى مع رونالدو

طريقة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.

فيفا

أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه المقتضب إلى أن مصر تأخرت في إرسال أصوات مدربها وقائدها لفيفا التي كان كان آخر يوم لها 19 من شهر أغسطس الماضي

إيهاب لهيطة

أكد لهيطة مدير منتخب مصر السابق أنه أرسل تصويت خافيير أجيري مدرب منتخب السابق وأحمد المحمدي ولا يعرف كيف تم استبعادهما

هاني رمزي

المدرب العام السابق لمنتخب مصر أكد أنه لم يطلب منه أو من أحد أعضاء الجهاز الفني التصويب للنجم محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا

الجبلاية

فتحت اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني وأعلنت أنها أرسلت التصويت يوم 15 من شهر أغسطس متضمن تصويت أحمد المحمدي وشوقي غريب باعتباره المدير الفني المؤقت لمنتخب مصر في هذا التوقيت

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.