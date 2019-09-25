محافظ المنوفية: جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا إضافة قوية للتعليم الجامعي (صور)





تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بحضور الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورئيس المنطقة الصناعية، ومدير المعهد الصناعي بالمنطقة وممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.





حيث قام محافظ المنوفية بجولة تفقدية داخل الجامعة، تفقد خلالها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم أقسام ميكاتورينكس وأتوتورونيكس وتكنولوجيا المعلومات، وأكد رئيس الجامعة على أنها تستقبل الطلاب خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية ويتم تأهيلهم وتدريبهم لمواكبة سوق العمل مع توفير بعض فرص العمل للطلاب بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الجامعة تم تجهيزها وفق أحدث النظم العلمية التكنولوجية الحديثة.





واستمع محافظ المنوفية إلى شرح مفصل عن بعض النظم التعليمية بالجامعة وكيفية تشغيل لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، دائرة كهربائية خاصة بالسيارات والجرار الزراعي ، نموذج تعليمي لمحرك بنزين.





هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالمستوى الراقي والإنشاءات وكذا جميع الأجهزة العلمية المتطورة والتي تواكب النظم التعليمية الحديثة، وأكد على أن جامعة الدلتا التكنولوجية ستكون الجامعة الثالثة على أرض المحافظة وتكون إضافة قوية للتعليم الجامعي بالمحافظة، وذلك في إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية.





وخلال جولته وجه محافظ المنوفية بتوفير أماكن انتظار وكافة الخدمات التي يحتاجها جميع الطلاب وإزالة كافة الإشغالات خارج أسوار الجامعة للارتقاء بالمظهر الحضاري العام.





جدير بالذكر أنه سبق وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وهي تعد واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية ومدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص.



