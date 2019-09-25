تعليم الفيوم: إنذار لمدير مدرسة العدوة وإحالة مدير مدرسة الشهيد للتحقيق





قام صباح اليوم الأستاذ محمد عبدلله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية لمتابعة مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، حيث تفقد عددًا من المدارس لمتابعة سير العمل، وانتظام وإنضباط العملية التعليمية، ومنها مدرسة العدوة الإبتدائية – إدارة شرق الفيوم التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية، وحضر حصة رياضيات بالصف الثالث الابتدائي، وناقش التلاميذ علميًا فى المادة للوقوف على المستوى العلمي.كما تابع حجرات النشاط ومكتبة المدرسة، ومعمل الوسائط المتعددة، ولاحظ أن المعمل غير مُفعل وغير نظيف، وقرر إحالة أخصائي تكنولوجيا التعليم (مسئول معمل الوسائط المتعددة) للتحقيق، وتابع معمل العلوم أثناء تدريس حصة العلوم للصف الرابع الابتدائي وقرر إحالة معلم العلوم للتحقيق بسبب عدم الانضباط والدقة فى العمل أثناء شرح الحصة للصف الرابع داخل معمل العلوم.كما قرر إحالة مسئول أمن باب المدرسة والعمال للتحقيق بسبب عدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات.كما تابع الصف السادس الإبتدائي وحضر حصة لغة عربية (الخط العربي) وناقش التلاميذ فى اللغة العربية، كما حضر حصة لغة إنجليزية بالصف الخامس الابتدائي، وناقش التلاميذ فى المادة على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، وأشاد بمستوى التلاميذ ومعلم الفصل فى المادة.وأنذر مدير إدارة المدرسة بسبب عدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات وحجرات النشاط ومكتبة المدرسة، وعدم تفعيل معمل الوسائط المتعددة.وتابع عبدالله، مدرسة الشهيد محمد زارع طه (الفجر الجديدة سابقا) بشرق الفيوم، وقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق فورًا بسبب خروج عدد من التلاميذ من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ووجود الدراجات البخارية داخل المدرسة.