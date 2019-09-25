مدير القاهرة للدراسات: تطوير العشوائيات في مصر يقلل نسبة الجريمة





قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تطوير العشوائيات أحد الملفات التي تعود بنفع اقتصادي واجتماعي على تحسين أحوال المواطن المصري بشكل مباشر، مشددًا على أن الدولة استطاعت خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 انفاق أكثر من 31 مليار جنيه مصري، على تطوير العشوائيات حتى الآن ومازالت خطط التطوير قائمة.وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك إرادة سياسية واقتصادية للدولة المصرية بتطوير العشوائيات، وتحسين أحوال المجتمع، وذلك بتوفير سكن آدامي للمواطنين الموجودين بأماكن لا تصلح لإقامة المواطنين بها، مشددًا على أن تطوير العشوائيات يوفر مجموعة من العوامل والمكاسب أهمها تقليل معدل الجريمة داخل الدولة المصرية بشكل كبير، مع تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين احوال المواطنين بشكل كبير، وتحسين الأحوال المعيشية له، وتوفير عمل جيد له بهذه المناطق، خاصة الفئات التي كانت مهمشة وكانت تقيم بأماكن غير آدميه.وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المناطق العشوائية لا يوجد بها مدارس، وحال وجدت المدراس تكون غير مؤهلة لتقديم الخدمة التعليمية، ونسبة الحضور تكون قليلة جدًا، ونسبة التسرب من التعليم بهذه المناطق تكون عالية جدًا، مشددًا على أن تطوير العشوائيات وإنشاء مدارس جديدة مع زيادة مخصصات التعليم يكون له مردود جيد على المواطنين، منوهًا إلى أن الدولة تسير في خطط تطوير العشوائيات بشكل جيد.