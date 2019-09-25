"جاما ميوزيك" تطرح البوستر الرسمى لأغنية ختام "الجونة"





يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يقدم فيها "أبو" أغنية مهرجان الجونة فقد سبق أن قدم أغنية "3 دقات" فى حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق وصل إلى نصف مليار مشاهدة على اليوتيوب.





فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي 16 سبتمبر وتستمر حتى 27 الشهر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.





طرحت اليوم شركة "جاما ميوزيك"، البوستر الدعائي الرسمى لأغنية "حبيبى يا ليل" للفنان "أبو"، على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية، وذلك استعدادا لتقديم "أبو" للأغنية فى حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى مساء الجمعة المقبل.. أغنية "حبيبى يا ليل"، كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.