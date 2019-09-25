بالمواعيد.. غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر بسبب أعمال صيانة

من الساعة (1،00) صباح الجمعة الموافق 27/9/2019 حتى الساعة (12،00) منتصف ليل يوم السبت الموافق 2892019.



من الساعة (1،00) صباح الجمعة الموافق 4/10/2019 حتى الساعة (12،00) منتصف ليل يوم السبت الموافق 5102019.



من الساعة (1،00) صباح الجمعة الموافق 11/10/2019 حتى الساعة (12،00) منتصف ليل يوم السبت الموافق 12102019.



فيماأتاحت بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية خدمة لسهولة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر والسعودية لشهر أغسطس، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يقودون السيارات والدراجات البخارية ويرتكبون مخالفات مرورية،



والمخالفات المرورية تأتي من جهل المواطنين بقواعد وقوانين المرور أو لمخالفتهم لها عن عمد كالركن صف ثاني أو تجاوز السرعة المحددة وخلافه.



وكشفت وزارة الداخلية عن إمكانية معرفة المخالفات المرورية برقم الوحة الخاصة بالسيارة وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمة نيابات المرور، لذا نعرض في هذه السطور طريقة مبسطة لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة وكذلك الرابط علي بوابة الحكومة المصرية.



استعلم عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر بوابة الحكومة المصرية:



في البداية عليك أن تقوم بالدخول إلي موقع بوابة الحكومة الالكترونية خدمة نيابات المرور

معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

بعدها قم باختيار خدمة مخالفات رخص المركبات كما هو موضح بالصورة السابقة

الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن المخالفات المرورية

قم باختيار نوعية رقم اللوحة سواء كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط.

بعدها قم بإدخال رقم رخصة المركبة أو السيارة الخاصة بك.

اضغط على اجمالي المخالفات، سيظهر لك إجمالي المخالفات الموجودة على السيارة.



وعند قيامك بالخطوات سابقة الذكر بعدها سوف تظهر لك كافة المخالفات التي قد تكون ارتكبتها بدون علمك كما يمكنك أيضًا تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة التي وفرتها وزارة الداخلية زالإدارة العامة للمرور.



تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر في الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب" على أن تكون مواعيد العمل على النحو التالي: