سر هجوم جماهير برشلونة على سواريز

شنت جماهير برشلونة هجوما قوياً، على نجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز، وذلك خلال مباراة البرسا ضد فياريال، في الجولة السادسة من الليجا .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز لم يقدم أداء جيد خلال مباراة برشلونة ضد فياريال، ليثير استياء الجماهير، والتي بدورها قامت بإطلاق صافرات الاستهجان عليه، خصوصًا وأنه أضاع العديد من الفرص المحققة، ليواصل نجم برشلونة تراجع مستواه .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن هناك الكثير من الجماهير قد أطلقوا صافراتهم تجاهه، في حدث غير مسبوق نحو نجم برشلونة .

وكان نجم برشلونة قد نجح في تسجيل هدفين دفعة واحدة خلال مواجهة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الرابعة من الليجا، إلا أنه فشل في استكمال خطواته نحو أدائه المعتاد، ليعود من جديد للتراجع وتقديم الأسوء .