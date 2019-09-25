نائب محافظ الإسكندرية يلتقي بالمرشحين لبرنامج "المسؤول الحكومي المحترف"

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة.



وأوضح نائب المحافظ أن المحافظة قررت إطلاق المبادرة يوم الأحد الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ للدفعة الأولى منها داخل محافظة الإسكندرية.



ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومي على قدر عالي من الكفاءة والفاعلية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، ومؤمن العشماوي مدير مشروع "المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف" بهدف تعريف المرشحين بالبرنامج والمحتوى التدريبي له ومدى الاستفادة وتأثير البرنامج على بيئة العمل كلا في مجاله للتأكد من معايير الاختيار الخاصة بجميع المرشحين والتى تحددها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارة والأكاديمية.



وأكد نائب محافظ الإسكندرية حرص الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠. وذلك من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات الخدمية في المجالات المختلفة لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.



وأضاف نائب المحافظ أن تنمية الكوادر البشرية من الشباب هي ما يهم الدولة في الفترة الحالية والتي تلعب دورًا هامًا في تغيير منظومة العمل من خلال إحداث تنمية مستدامة، مشيرا أن نجاح المؤسسات يعتمد على إيجاد أفضل العناصر البشرية لتحقق الأهداف الإستراتيجية المستهدفة.



وطالب نائب المحافظ جميع العاملين الملتحقين بالبرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي للبرنامج، وتطبيق ذلك على بيئة العمل لديهم. مشددا على ضرورة نقل الخبرات التي سيتم الحصول عليها خلال البرنامج إلى زملائهم بالعمل لتحقيق أقصى الاستفادة من البرنامج.



التقى أحمد جمال الدين، نائب محافظ الإسكندرية، بالمرشحين الذين سيتم اختيارهم ببرنامج المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، وذلك في ضوء استعداد محافظة الإسكندرية بإطلاق البرنامج القومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب.