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زيدان في ورطة.. ريال مدريد يفتقد 6 لاعبين أمام أوساسونا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:06 م
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زيدان في ورطة.. ريال مدريد يفتقد 6 لاعبين أمام أوساسونا
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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شهدت قائمة ريال مدريد الإسباني، والتي أعلنها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لمواجهة ضيفه ريال أوساسونا مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا" العديد من الغيابات لنجوم الريال.

ويغيب عن مواجهة ريال مدريد وأوساسونا كل من جاريث بيل، ولوكا مودريتش، وإيسكو، وماريانو دياز، ومارسيلو، وميندي.


وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - رفائيل فاران - ناتشو - أودريزولا

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز

خط الهجوم : هازارد - بنزيمة - لوكاس فاسكيز - يوفيتيش - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الليجا


تنطلق مساء اليوم مباراة ريال مدريد وأوساسونا في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها ريال مدريد في محاولة تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على حساب أوساسونا من أجل الإنفراد بصدراة الدوري الإسباني في الموسم الجاري.


وكان ريال مدريد قد نجح في خطف إنتصار صعب في الجولة الخامسة على حساب نادي إشبيلية بهدف نظيف سجله كريم بنزيما، وهو الأمر الذي جعل ريال مدريد يتقاسم صدارة البطولة مع نادي أتليتك بلباو، ولكن الأخير يتفوق على ريال مدريد بفارق الأهداف.
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