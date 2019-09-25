بقرار من رئيس الوزراء.. عبد العزيز الشريف قائماً بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:04 م
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أحمد الشيخ
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أصدر مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بندب المستشار عبد العزيز الشريف للقيام بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وذلك لمدة عام.
يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة للاستعانة بكوادر شابة في مواقع قيادية للمساهمة في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق امام الصادرات المصرية.
جدير بالذكر ان المستشار تجارى عبد العزيز الشريف حاصل على ماجستير ودكتوراة فى ادارة الاعمال من جامعة برشلونة ، وقد عمل بالمكاتب التجارية بسفارات مصر فى كل من روما وميلانو وبرشلونة ووارسو .
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