خبير بالشأن التركي لـ "أردوغان": "اللي بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة"





قال الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير الشئون التركية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، إن ما صدر من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه مصر، خطأ جديد يُضاف لأخطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة الاحتكاك والصدام بمصر، في حين أن الأوضاع الداخلية في تركيا، وسياساته الإقليمية والدولية تضعه في موقف حرج.وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن "أردوغان" بيته من زجاج ومع ذلك لا يتوقف عن قذف الأخرين بالحجارة، مؤكدًا أن اوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا مشهود لها عالميًا بأن الأسوء بين دول العالم أجمع، حيث ان تركيا تحولت لسجن كبير حسب منظمات دولية، وحسب المعارضة التركية نفسها، وبعض المنظمات الحقوقية التركية.وتابع خبير الشئون التركية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، أن هناك صحيفة أمريكية تؤكد تورط تركيا في دعم الإرهاب، ورغم ذلك يوجه انتقادات لمصر في هذه الخصوص، مشيدًا برد وزارة الخارجية المصرية على "أردوغان"، موضحًا أن بيان الخارجية المصرية جاء مفصلًا ودقيقًا ومشفوعًا بالتقارير والمعلومات الدقيقة التي تم استيقاءها من مصادر إقليمية ودولية، ولم يتحدث عن معلومات مرسلة، منوهًا إلى أن "أردوغان" أرد أن يصرف نظر المجتمع الدولي والداخلي التركي عن المشكلات التي يعاني منها، من خلال تسليط الضوء على الأوضاع في دول اخرى، ولكن المعارضة التركية لن ينطلي عليها ذلك.وأوضح "عبد الفتاح"، أن أردوغان الأن يواجه دعوة لتبكير الانتخابات الرئاسية التركية، ووقتها سيخسر أدروغان وحزب العدالة هذه الانتخابات.