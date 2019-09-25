بالتعاون بين التضامن والثقافة.. تفعيل النشاط الثقافي لأطفال دور الرعاية

استكملت هذا الأسبوع دور رعاية الأيتام بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة أنشطتها الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية من خلال فعاليات "بينا ثقافة".





حيث قام ٥٠ ابن وابنة تابعين لدور الفتح والفسطاط والهدى الإسلامي بزيارة الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب، كما قام شباب مبادرة بينا بزيارة الأبناء بمؤسسة عين شمس للدفاع الاجتماعي.





وقام الأطفال بتنفيذ العديد من الأنشطة لتنمية مهاراتهم وعروض فنون تشكيلية وعروض تمثيلية واستعراضية وغنائية مقدمة من فريق ذوى الإعاقة.





وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن برنامج "بينا ثقافة" يعمل على الارتقاء بالجوانب الثقافية لدى الأبناء بدور الأيتام واكتشاف المواهب بما يعمل على تنمية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم وتنمية وعى الأبناء وخلق جيلًا واعيًا ينشأ على الانتماء للوطن.





وأضافت الألفي، أنها إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تتم بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة.





كما أشارت الألفي إلى أهمية تلك الأنشطة في بناء شخصية الطفل وتلبية احتياجاته المعرفية والنفسية وحصوله على حقه في المشاركة في مظاهر الحياة العامة، لذا كان السعي لتنفيذ هذه الأنشطة الثقافية لتكون أحد الخطوات الداعمة في دمج الأطفال من دور الرعاية بالمجتمع.





وتعد "مبادرة بينا " إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام 2015 للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وإدارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.





وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.







