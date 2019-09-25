البورصة تتعافي بعد 3 جلسات من التراجع .. ومؤشرها "الرئيسي " يصعد 1.19% بمستهل التعاملات

وعن أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم نجد أنه قد قفزمؤشر "EGX30" الرئيسى بنسبة كبيرة وصلت الي 1.19% ليصل إلى 13,327.37 نقطة، وتابعه في الارتفاع "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.62إلى 486.15نقطة، وصعد «"EGX100"الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% الي مستوي 1,305.18نقطة.

وعن أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم نجد أنه قد قفزمؤشر "EGX30" الرئيسى بنسبة كبيرة وصلت الي 1.19% ليصل إلى 13,327.37 نقطة، وتابعه في الارتفاع "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.62إلى 486.15نقطة، وصعد «"EGX100"الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% الي مستوي 1,305.18نقطة.

أخبار البورصة الصرية يوم الثلاثاء 25-9-2019

من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، جلسة منتصف الأسبوع ، علي تراجع حاد لمؤشراتها لتواصل البورصة تراجعها الدامي للجلسة الثالثة علي التوالي ، مضغوطة بمبيعات الأجانب والتي وصلت الي 776.8 مليار جنيه ، وخسر رأس المال السوقي نحو 21.9 مليار جنيه ليغلق عند 672.2 مليار جنيه .

وعن أداء مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم نجد أنه قد تراجع مؤشر "EGX30" الرئيسى بنسبة كبيرة وصلت الي 4.24% ليصل إلى 13,170.2 نقطة، وتابعه "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.36 إلى 483.14 نقطة، وتلاهم مؤشر «"EGX100"الأوسع نطاقا بنسبة %3.07إلى 1,293.6 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم 304,6 مليون ورقة مالية بقيمة 1 مليار جنيه ، عبر تنفيذ 29 ألف عملية لعدد 173 شركة، وارتفعت أسهم 5 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 140 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

مالت صافى تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 776.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 747,3 مليون جنيه 27.4 علي التوالي .

توقعات بعدم إستقرار أداء البورصة خلال الأسام القادمة

قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال أن أسباب التراجع الحاد لمؤشرات البورصة اليوم هي نتاج ما تم بثه من فيديوهات مفبركة من خلال قنوات عميلة تخدم أهداف بعض الجماعات الإرهابية .





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل" فجر " أن حركة السوق خلال هذا الاسبوع بدأت بالبيع الممنهج من قبل المؤسسات المصرية يوم الأحد الموافق 22/9 بما يزيد عن 190 مليون جنيه وفي الإجمالي 241 مليون جنيه ، لإجمالي المصريون أفراد ومؤسسات ، و على الرغم ان الأسواق العالمية كان اغلبها مغلق يوم الاحد للأجازه الاسبوعية الا ان المؤسسات الاجنبيه عمدت الشراء فيما تخطى 180 مليون جنيه .





وأضافت الخبيرة أن جلسة الأمس الأثنين كانت ، رداً عنيفاً من المؤسسات الأجنبية بالبيع ، والأغرب ان هذا البيع لم يغلق الجلسة كما حدث يوم الاحد ، اما عن جلسة اليوم وفي تمام الساعة 1.24 م فتري الخبيرة ،أن المؤشر الرئيسي قد تهاوى الى 13194 نقطة بخسارة تتجاوز 4% وكانت قيم التداول للسوق النشط قد تخطت 663 مليون ، وبالتوالي هبط مؤشر egx100 بنسبة 2.82% و egx70 هبط ايضاً بنسبة 2.93% .









وتوقعت الخبيرة ، أن يستمر السوق المصري في حالة من عدم الإستقرار ، بالتزامن مع قرب موعد الإحتفال بإنتصارات 6 أكتوبر الذي يلوح دائماً به من أرادوا السوء بالبلاد ، والأهم ان الجميع في حالة ترقب لتخفيض الفائدة يوم الخميس المقبل ، والذي قد يعود بالخير على الإستثمار بصفة عامة في مصر والبورصة المصرية .





وعن سندات الخزانة المصرية التي تم طرحها اليوم فذكرت الخبيرة ، أن قيمتها المادية لاتمثل شئ يذكر في أداء البورصة اليوم حتى لانعلق خسارتنا عليها

وطرحت وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.35%، وبلغ أعلى سعر 14.4%، وأقل سعر13.7%.









وأعلنت وزارة المالية اليوم ، عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس لصالح الوزارة، وتم قبول 5.8 مليارات جنيه.





وقالت الوزارة إن العروض المقدمة خلال العطاء فاقت 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات، وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي العروض التي تلقتها نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.