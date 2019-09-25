نجم ارسنال يخطف أنظار الجمهور بعد خماسية كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

خطف اللاعب البرازيلى الشاب جابرييل مارتينيلى، مهاجم ارسنال الانجليزي، الأضواء خلال مشاركته مع الجانرز ضد نوتنجهام فورست، مساء أمس، الثلاثاء، حيث اكتسح ارسنال غريمه نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية فى النسخة الحالية.





سجل فريق ارسنال خمس أهدافضد نوتنجهام فورست عن طريق كلا من: جابرييل مارتينيلى (هدفين) وهولدينج وويلوك ونيلسون فى الدقائق 31 و71 و77 و84 و90 على الترتيب.





أرقام قياسية في مباراة ارسنال ضد نوتنجهام فورست





ارسنال لم يخسر في أي من مبارياته الـ32 الأخيرة على أرضه في كأس الرابطة الإنجليزية ضد أندية الدرجات الأدنى (فاز 29 وتعادل 3)، وانتصر في كل مبارياته الـ10 التي لعبها في ملعب الإمارات.





مارتينيلى (18 سنة و98 يوم) هو أصغر لاعب يسجل في مباراته الأولى كأساسي مع ارسنال منذ أليكس أوكسلايد تشامبرلين ضد شروزبري في سبتمبر 2011 (18 سنة و36 يوم).





من هو جابرييل مارتينيلى نجم ارسنال الواعد؟





مارتينيلى هو أول لاعب برازيلي يسجل ثنائية مع ارسنال منذ جوليو بابتيستا ضد توتنهام في يناير 2007.



