اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 25-9-2019

حافظت أسعار الخضروات على استقرارها خلال بداية التعاملاات الصباحية في سوق العبور اليوم على استقرارها خلال تعاملات الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 24-9-2019 منتصف تعاملات الاسبوع وتواصل أسعار الخضروات والفاكهة حالة الاستقرار التى تعيشها في الاسواق خلال تعاملات الفترة الاخيرة وجاءت الاسعار في الاسواق على النحو التالى:





استقرار اسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيها

سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه

سعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه

سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات

سجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات

سجل سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها

سجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو

سجل سعر القلقاس 4-7 جنيها

سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات

تراوح الخيار بين 3-8 جنيهات.









اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

الصنف السعر طماطم من 2-5 بطاطس من 5-9 بصل من 1.5-3 كوسة من 3-4.5 جزر من 2.5 -4 فاصوليا من 9-13 باذنجان من 3-4 فلف رومي من 2-3 فلف حامى من 9-13 فلف الوان من 4-6 خيار بلدى من 2-4.5 بسلة من 6-9 سبانخ من 6-9 قلقاس من 3-7 خيار صوب من 5- 10 كابوتشي 4 جنيهات خس 3 جنيهات ليمون 10 جنيهات اسعار الفاكهة اليوم الصنف السعر جوافة من 3 إلى 7 برتقال بلدى من 2 إلى 4 برتقال سكرى من 2 إلى 4 برتقال ابو سرة من 2.5 إلى 5 يوسفى من 2.5 إلى 6 ليمون من 5 إلى 10 عنب كرمسن من 15 إلى 20 عنب رومي احمر من 3.5 إلى 5 تفاح امريكانى من 18 إلى 20 تفاح سورى من 10 إلى 20 تين برشومي من 10 إلى 20 جنيهات بلح زغلول 8 جنيهات



اسعار الفاكهة اليوم





سعر كيلو المانجو بين 15 و40 جنيهًا على حسب النوع

سعر كيلو العنب بين 8 و12 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 3 و7 جنيهات.

وصل سعر كيلو الشمام في إلى 5 جنيهات.

بلغ سعر الكيلو الخوخ 15 جنيها.

بلغ سعر الكرز 40 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الجوافة لـ7 جنيهات.

سعر كيلو الكاكا 18 جنيها.

وصل سعر كيلو الرمان إلى 8 جنيهات.

بلغ سعر كيلو التين البرشومي 10 جنيهات.

وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.



