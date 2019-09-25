مفاجأة.. كشف غموض جريمة قنا المحيرة



كان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، تلقى إخطارًا، يفيد عثور الأجهزة الأمنية على جثة "أسماء. ا. ا"، 26 عامًا، ربة منزل، مشنوقة وبها آثار خنق حول رقبتها بمنزلها بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة.



وأوضحت التحريات التي ترأسها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، والنقيب جابر السمان، معاون أول مباحث نجع حمادي، أنها أقدمت على الانتحار لظروف مادية وخلافات زوجية، وقامت بربط رقبتها بـ"إيشارب"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وفي سياق آخر لقيت فتاة مساء أمس الثلاثاء، مصرعها، بعد استنشاقها مادة سامة بقرية الشاورية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع انجي. ص، س، 17 عاما، بعد استنشاقها، مادة سامة بقرية الشاورية، بنجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



ومن جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع الحماية المدنية، من انتشال جثة عامل، بقرية نجع عرب الصبحة برية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، أثناء التنقيب عن الآثار.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد باستخراج جثة "محمد. ر. م"، 30 عامًا، من حفرة بمنطقة عرب الصبحة بقرية المراشدة بقنا، والتي انهالت عليه أثناء التنقيب على الآثار.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



فيما داهمت مباحث شرطة دشنا، بالتنسيق مع البحث الجنائي بشمال قنا، بإشراف اللواء محمد ضبش مدير مباحث قنا، وقيادة العميد أيمن الروبي رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، مخزنًا للأسلحة الغير مرخصة، بقرية المرجية، بمركز دشنا، شمالي قنا.



حيث تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوة من وحدة مباحث دشنا برئاسة النقباء أحمد المغربي وهشام الجوهرى، من الكشف عن مخزن سلاح تم الكشف عنه بمنزل عيسي.ا.ع، بقرية المرجية التابعة لمركز دشنا شمالي المحافظة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مشنوقة، بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة، برئاسة العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث.