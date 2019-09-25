ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جريزمان يسير على خطى نيمار في برشلونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
Advertisements
جريزمان يسير على خطى نيمار في برشلونة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

حقق فريق برشلونة فوزا هاما على نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا .

 

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مواجهة برشلونة وفياريال كانت ثالث اللقاءات التي يتشارك خلالها ميسي وجريزمان في قيادة هجوم برشلونة، إلا أنها الأولى التي يبدأ من خلالها ميسي، حيث كانت جماهير البلوجرانا متحمسة لرؤية الثنائي في الملعب، إلا أن إصابة ميسي الجديدة، ألقت بظلالها على الأجواء .

 

وتابعت الصحيفة، أنه على الرغم من اجتماع الثنائي في شوط واحد قبل خروج ميسي مصابًا، إلا أن العلاقة بين الثنائي كانت أكثر من رائعة، حيث استطاع ميسي صناعة هدف المباراة الأول لصالح ميسي ، كما استطاع البرغوث الارجنتيني أن يمرر 11 تمريرة خلال الشوط الأول، كان لجريزمان نصيب الأسد منها، بعدما فاز بـ4 من أصل 11، ليبدأ جريزمان في تشكيل ثنائية رائعة من أيقونة برشلونة، تعيد ذكريات الماضي لثنائية ميسي ونيمار.

 

وظهر جريزمان بتفاهم كبير مع النجم البرازيلي أرثر، حيث حصل على 10 تمريرات من أصل 41 تمريرة، وكان الشيئ نفسه على العكس، حينما حصل أرثر على 11 كرة من أصل 65 للنجم الفرنسي، وهو ما ينبئ بحالة التفاهم والتجانس بين بطل كأس العالم وزملائه الجدد .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status