نائب محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس





واختتم: نسعي الي ان يكون هذا العام علي قدر من الانضباط والالتزام، مشيرا الي ان العمل الميدانى شعار المرحلة القادمة حيث لن اعتمد علي تقارير مكتبية.



حرص المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم، على القيام بجولة ميدانية بالمرور على عدد من مدارس قرى المحافظة والقطاع الريفى وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بتلك المدارس ومتابعة سير العمل بها.وقد تضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد مدرسة الحجاز للتعليم الأساسي بقرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ومدرسة الفاتح بقرية المنايف.وقد شارك نائب المحافظ ومرافقيه طلاب المدارس فى حضور طابور الصباح وتحية العلم مع الطلاب وتفقد الفصول الدراسية والمعامل التعليمية.وخلال الجولة أعطى نائب محافظ الإسماعيلية توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.وشدد مدير تعليم الإسماعيلية إلى ضرورة استخدام أفضل السبل لجعل المدرسة بيئة جاذبة والعمل داخل المدرسة بروح الفريق الواحد والتعامل مع الطلاب بصكل يحترم قدراتهم وإمكانياتهم ووجه مدير المديرية حديثه الي مدراء الإدارات وموجهي العموم بضرورة تقديم تقرير بسد العجز بجميع المدارس علي مستوى الإدارات التعليمة في مهله لا تزيد عن 72 ساعة.وأشار مدير تعليم الإسماعيلية الي انه لمس خلال زياراته التفقدية وجود إعداد من المعلمين تزيد عن حاجه المدرسة حيث دلل بزيارته الأخيرة لمدرسة النهضة الابتدائية بإدارة شمال الإسماعيلية حيث كلف بضرورة مراجعه عدد الفصول ودراسة المعدلات بها.وأشار إلى أنه لن يسمح بوجود عجز، مطالبا موجهي العموم ومدراء الإدارات بوضع حلول غير تقليدية لسد العجز قائلا: "انا والقيادات بالمديرية علي استعداد لأن نقوم بالتدريس داخل الفصول" مشيرا الي ان حق الطالب مهما كان موقعه الجغرافي هو الحصول علي خدمة تعليمية كاملة.